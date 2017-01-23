İçerde...COŞKUN GİTTİKÇE KÖŞEYE SIKIŞIR!

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 18. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

“İçerde”nin 18. bölümünde; Kebapçı Celal'in, Coşkun ve Yaşar'ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir.

Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır ve ifadelerini almak üzere Organize Şube'ye götürür. Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir.

Mert ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un Organize'den çıkmasını bekliyordur.

Tehlikenin farkında olan Coşkun kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır, artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur.