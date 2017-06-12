İçerde... “DOKUNMA KARDEŞİME!”

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 38. bölümüyle 12 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

"İçerde"nin 38. bölümünde,

Celal, Yılmaz Kardeşlerin birbirlerini bulduklarını öğrenmiştir. Bu gerçek karşısında Celal, ona oyun oynayan Sarp ve Mert'ten intikamını almaya kararlıdır.

Celal, işini bu sefer şansa bırakmaz ve Yılmaz Kardeşleri elinden kaçırmamak için onları sabırla adım adım tuzağına çeker.

Bu sırada gözler büyük gerçeği henüz bilmeyen Eylem’e çevrilir. Eylem’in, Mert’in aslında Umut olduğunu öğreneceği an heyecanla beklenirken, Sarp da Yusuf Müdür’ü öldürmediğini kanıtlamanın bir yolunu keşfeder.

Bu esnada çiftlik evinden kaçan Yeşim ise sürpriz birinden beklenmedik bir anda yardım ister.