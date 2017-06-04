İçerde... FİNALE DOĞRU TANSİYON YÜKSELİYOR!

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 37. bölümüyle 5 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

"İçerde"nin 37. bölümünde;

Yılmaz Biraderler, onlardan çocukluklarını çalan Celal’e karşı güçlerini birleştirir. Eylem’in, Celal hakkında hazırladığı haberin internetten yayınlanması gerilimi tırmandırır.

Celal, Eylem’in cezasını kesmek üzere Davut’u görevlendirir. Sadece Eylem değil, Füsun ve Barış da büyük tehlike altındadır.

Sarp ve Mert de gizliden gizliye onları korumak için harekete geçer. Bu sırada Sarp, suçsuz ve polis olduğunu kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmez.

Yıllardır kendine sorduğu “ben kimim?” sorusunun cevabına kavuşan Mert ise annesinden uzak kalmaya dayanamaz.

Sarp, Celal’le aralarındaki hesabı kapatana kadar sabretmesini istese de kardeşler bu kavuşmanın daha fazla gecikmesini istemez.

Yıllar boyunca birbirlerinin yokluğu için gözyaşı döken Füsun ve Mert, artık mutluluk gözyaşları dökecektir.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki isim ‘İçerde’de büyük final yaklaştıkça yapbozun parçaları da tamamlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde ekran başındakiler, sezon başından beri hasretle bekledikleri o büyük ana tanık olacaklar. Geçtiğimiz haftanın gündeminden düşmeyen ve milyonları ekran başına kilitleyen Yılmaz Biraderlerin kavuşmasının ardından sıra Füsun ile Umut’a (Mert) gelecek.

Anne-oğlun 20 yıllık özlem gözyaşları, mutluluk gözyaşlarına dönüşecek. İzleyicileri derinden etkileyecek ve ‘İçerde’nin fenomen anlarına adını yazdıracak bu duygu yüklü sahnede Füsun ve Mert, anne-oğul olarak ilk defa birbirlerine sıkıca sarılacak.

Bu merakla beklenen anın yer aldığı fragman, sadece 2 günde sosyal medyada 3.5 milyon izlenmeyi geçerek yeni bölümün heyecanını artırdı. Mert’in “Kavuştuk!” diye bağırdığı kavuşma anı, ekran başındakilerin kalbine işleyecek.