  • BIST 98.129
  • Altın 146,948
  • Dolar 3,5382
  • Euro 3,9796
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

İçerde... FİNALE DOĞRU TANSİYON YÜKSELİYOR!

»
İçerde... FİNALE DOĞRU TANSİYON YÜKSELİYOR!
“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 37. bölümüyle 5 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de.

"İçerde"nin 37. bölümünde;

Yılmaz Biraderler, onlardan çocukluklarını çalan Celal’e karşı güçlerini birleştirir. Eylem’in, Celal hakkında hazırladığı haberin internetten yayınlanması gerilimi tırmandırır.

Celal, Eylem’in cezasını kesmek üzere Davut’u görevlendirir. Sadece Eylem değil, Füsun ve Barış da büyük tehlike altındadır.

Sarp ve Mert de gizliden gizliye onları korumak için harekete geçer. Bu sırada Sarp, suçsuz ve polis olduğunu kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmez.

Yıllardır kendine sorduğu “ben kimim?” sorusunun cevabına kavuşan Mert ise annesinden uzak kalmaya dayanamaz.

Sarp, Celal’le aralarındaki hesabı kapatana kadar sabretmesini istese de kardeşler bu kavuşmanın daha fazla gecikmesini istemez.

Yıllar boyunca birbirlerinin yokluğu için gözyaşı döken Füsun ve Mert, artık mutluluk gözyaşları dökecektir.

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki isim ‘İçerde’de büyük final yaklaştıkça yapbozun parçaları da tamamlanıyor.

Dizinin yeni bölümünde ekran başındakiler, sezon başından beri hasretle bekledikleri o büyük ana tanık olacaklar. Geçtiğimiz haftanın gündeminden düşmeyen ve milyonları ekran başına kilitleyen Yılmaz Biraderlerin kavuşmasının ardından sıra Füsun ile Umut’a (Mert) gelecek.

Anne-oğlun 20 yıllık özlem gözyaşları, mutluluk gözyaşlarına dönüşecek. İzleyicileri derinden etkileyecek ve ‘İçerde’nin fenomen anlarına adını yazdıracak bu duygu yüklü sahnede Füsun ve Mert, anne-oğul olarak ilk defa birbirlerine sıkıca sarılacak.

Bu merakla beklenen anın yer aldığı fragman, sadece 2 günde  sosyal medyada 3.5 milyon izlenmeyi geçerek yeni bölümün heyecanını artırdı. Mert’in “Kavuştuk!” diye bağırdığı kavuşma anı, ekran başındakilerin kalbine işleyecek. 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerçeğin Peşinde... 16 YILLIK SIR PERDESİ ARALANIYOR!04 Haziran 2017 Pazar 13:00
  • Kırgın çiçekler... MERAL'İN SONUCU DNA SONUCUNDA GİZLİ!04 Haziran 2017 Pazar 11:00
  • Beyaz... YENİ SEZON İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KARAR!04 Haziran 2017 Pazar 10:00
  • Survivor... DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEMEYE KİMLER KALDI?04 Haziran 2017 Pazar 09:30
  • ADI EFSANE’DE SEMİH ERDEN SÜRPRİZİ!03 Haziran 2017 Cumartesi 20:00
  • "Karavan"... RAMAZAN ÖZEL’DE DUYGU DOLU ANLAR!03 Haziran 2017 Cumartesi 18:45
  • Seni Kimler Aldı... ZEHRA CAHİDE'DEN HESAP SORAR!03 Haziran 2017 Cumartesi 15:30
  • Yeni Gelin... KAYNANALAR, KALENDER AĞA'NIN GÜVENİNİ KAYBEDİYOR!03 Haziran 2017 Cumartesi 12:11
  • Savaşçı... KILIÇ TİMİ'NİN ÖFKESİ!03 Haziran 2017 Cumartesi 10:00
  • Payitaht Abdülhamid... SULTAN ABDÜLHAMİD’İN RADİKAL KARARLARI!02 Haziran 2017 Cuma 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti