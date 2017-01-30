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İçerde... MERT OLANLARIN CEZASINI KESMEYE KARARLIDIR!

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İçerde... MERT OLANLARIN CEZASINI KESMEYE KARARLIDIR!
“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 19. bölümüyle 30 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de..

“İçerde”nin 19. bölümünde; Melek, Celal’in yıllardır kendisinden sakladığı gerçeği öğrenmiştir. Artık Celal’i hayatında istemiyordur.

Annesinden geriye kalan akrabalarını bulmaya karar verir. Mert, Coşkun’u Sarp’ın öldürdüğünü zannediyordur. Ailesini bulma şansının yok olup gittiğini düşünüyordur.

Şimdi Mert olanların cezasını kesmeye kararlıdır. Sarp’a çok öfkelidir. Füsun dükkanına yapılan silahlı saldırıdan sonra Sarp’ın seçtiği hayatın nelere yol açtığının farkına varır.

Sarp’ı vazgeçirmek ister. Yaşar, Celal ve Sarp’ı öldürmek istiyordur. Artık ne Füsun’un ne de Eylem’in can güvenliği vardır. Sarp için olaylar gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır.

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