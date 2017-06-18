İçerde... NEFES KESEN FİNAL!

İçerde”nin merakla beklenen finali 19 Haziran Pazartesi günü Show TV’de...

YA ÖLDÜRECEZ YA DA ÖLDÜRECEZ!

Celal ile Yılmaz Kardeşler arasındaki hesaplaşmanın bitmediğinin sinyallerinin verildiği; Celal’in “ya öldüreceğiz, ya da öldüreceğiz” diyerek intikam yemini ettiği tanıtımda yer yerinden oynadı. Sarp’ın Mert’e “bana bir şey olursa annem, Eylem ve Barış sana emanet” dediği anlar heyecan yarattı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran, izleyenleri ekrana kilitleyen İçerde’nin final tanıtımında aksiyon sahneleri de göz doldurdu. Celal’in “doyamayacaksınız birbirinize, kavuşturmayacağım sizi” dediği, Umut’u kurtarmak için zamanla yarışan Sarp’ın ise “Umut” diyerek bağırdığı anlar izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Şimdi tüm Türkiye nefesini tuttu, Pazartesi akşamını bekliyor!

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İÇERDE OYUNCULARI BÜYÜK FİNALDE BULUŞUYOR!

Ay Yapım imzalı fenomen dizi İçerde, yarın akşam ekrana gelecek ve hafızalara kazınacak final bölümüyle veda ediyor. Dizinin tüm oyuncularının katılımıyla, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek, sürprizlerle dolu büyük final etkinliğinde kalpler, “Minik Kalpler” için atacak.

YARIN AKŞAM HEPİMİZ SON KEZ “İÇERDE”YİZ!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, MİKA-DER, Show TV ve Ay Yapım ortaklığında başlatılan ‘Minik Kalpler İçerde’ ile büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atan ‘İçerde’ ekibi, yarın akşam ekrana gelecek Büyük Final gecesine 38 hafta boyunca kendisini yalnız bırakmayan izleyicisini davet etti.

Heyecanın doruk noktasına çıkacağı anlarda hikayenin nasıl biteceği büyük bir merakla beklenirken, kalplerimiz de “İçerde”, “Minik Kalpler” için atacak.

Ebru Akel’in sunumuyla gerçekleşecek bu unutulmayacak etkinlikte, ‘İçerde’ dizisinin fenomen olan müziklerine imza atan Toygar Işıklı da özel bir performans sergileyecek. ‘İçerde’ ekibi, hafızalardan çıkmayacak geceyle her hafta izleyicilerine yaşattığı sürprizlere yenilerini ekleyecek.

Bilet satışlarından elde edilecek gelirin Tekirdağ MİKA-DER ve İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacağı bu gecenin biletleri Biletix’te satışa sunulduğu günden itibaren hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve hızla satıldı.

İÇERDE MİNİK KALPLER PROJESİNE KALBİNİ KOYDU!

İçerde ekibi, bu proje kapsamında geçtiğimiz ay Minik Kalpler’le yeşil sahada da buluştu. İçerde ekibi ve “Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kız Futbol Takımı” ile destek maçına çıktı.

Böylece Tekirdağ’da yapılacak Mika-Der İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımına gönüllerini koyarak çocukların nice mutlu anı biriktirmeleri için İçerde dizisinin oyuncuları örnek olacak bir sosyal sorumluluk etkinliğine de imza attı.

Ayrıca bugünün çocuklarına umutlu bir gelecek verebilmek için son sürat çalışmaya devam etti. Dizinin illüstrasyonlarının ve posterinin basılı olduğu hediyelik ürünler “Minik Kalpler İçerde” için satışa sunuluyor.

Bu ürünleri www.buldumbuldum.com/içerde, Dolap Uygulaması ve Lidyana internet satış sitelerinden satın alarak projeye destek sağlamak mümkün.

‘İçerde’ dizisi oyuncularının tanıtım videoları ile yaptıkları çağrılarla başlayan ve ‘Minik Kalpler’ yazarak 5145’e atılan her mesajla büyüyen ‘Minik Kalpler İçerde’ projesi kapsamında yarın akşam gerçekleşecek Büyük Final etkinliğinde bugünün çocukları için yakılan umut ışığı güçlenecek.