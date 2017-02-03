İçerde... SARP ANNESİNE GERÇEKLERİ ANLATACAK MI?

“İçerde”, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan 20. bölümüyle 6 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV’de..

"İçerde"nin 6 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek 20. bölümünde;

Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur.

Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar.

Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar.

Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.