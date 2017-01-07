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İçerde... SETTE MAHSUR KALDILAR!

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İçerde... SETTE MAHSUR KALDILAR!
Günlerdir beklenen kar yağışı İsttanbul'u etkisi altına aldı. Beyaza bürünen şehirde araçlar yollarda kaldı, ulaşım aksadı. Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi de kardan nasibini aldı.

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu sosyal medya hesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.

Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

İçerde ekibi karda mahsur mu kaldı

Oyuncu Ahmat Bilgin de sosyal medya üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.
 

İçerde ekibi karda mahsur mu kaldı

 Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.
 

İçerde ekibi karda mahsur mu kaldı

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