İçerde... YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLADI, EKİP KURTARILDI MI?

Yapım Şirketi müjdeli haberi şöyle duyurdu;
"Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır.
İlgilenen herkese teşekkür ederiz."
İçerde/ Ay Yapım
Yapım Şirketi müjdeli haberi şöyle duyurdu;
"Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır.
İlgilenen herkese teşekkür ederiz."
İçerde/ Ay Yapım
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