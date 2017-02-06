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İçimdeki Fırtına... 'UÇURUMUN KENARINDA'

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İçimdeki Fırtına... 'UÇURUMUN KENARINDA'
Yapımını Aslan Film’in, yapımcılığını Uğur ve Selman Kızılaslan’ın üstlendiği, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın yaptığı ‘İçimdeki Fırtına’ dizisi 11 Şubat Cumartesi Star TV’de izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca , Burak Yamantürk, Mehmet Özgür, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu, Bilge Şen, Servet Pandur ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

Çekimleri Napoli’de başlayıp İstanbul’da devam eden ‘İçimdeki Fırtına’ dizisinde düşman iki kardeşi canlandıran Merve Boluğur  (Ezgi) ve Gizem Karaca (Deniz), uçurumdan düşme sahnesinde zor anlar yaşadı.

Şile’de gerçekleştirilen ve özel güvenlik tedbirlerinin alındığı sette Gizem Karaca, yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya, güvenlik kemeri takılarak sarkıtıldı.

Özel bir ekip tarafından zorlu sahnelere hazırlanan Gizem Karaca,’nın yaklaşık 1 saat süreyle asılı olarak kaldığı uçurum sahnesinde heyecan dolu dolu anlar yaşadı.

Genel Hikaye ;

Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.

Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen iki kardeş,  kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir.  Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. 

Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır.

Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır.

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