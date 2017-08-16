İclal Aydın... "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ÜZDÜĞÜM KADINLAR"!..

Oyuncu, yazar, televizyoncu ve şair olan başarılı sanatçı İclal Aydın, UçanKuş TV’de yayınlanan “Canlı Masa” programında itirafta bulundu.

TV’de yayınlanan “Canlı Masa” programında itirafta bulundu. Üç yıl önce hayatını yönetmen Efe Kubilay’la birleştiren İclal Aydın “Efe ile bir çocuğumuz olsun istiyoruz.

Üç yıldır üç kere denedik ama maalesef 12. Haftaya geldiğimde hamilelik sürecim sonlanıyor” dedi.

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın UçanKuş TV’de Elife Yılmaz ve Hazan Kutsal’ın sunduğu “Canlı Masa” programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan İclal Aydın, hayatında yaşadığı bazı anıları ilk kez programda paylaştı.

Ünlü oyuncu üç yıl önce O Hayat Benim dizisinde tanışıp evlendiği yönetmen Efe Kubilay’la çocuk istediklerini, ancak üç yıldır sancılı süreçlerden geçtiklerini ifade etti.

Yönetmen Kemal Başbuğ’dan 2002 doğumlu Lal isminde bir kızı olan İclal Aydın, değerli eşi Efe Kubilay ile de bir çocuk sahibi olmayı çok istediklerini dile getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşadığı bu süreçte çok zor zamanlar geçirdiğini ilk kez açıklayan İclal Aydın “Aslında hamile kalabiliyorum. Ancak 12. haftada bebeği kaybediyoruz.” dedi.

Sık sık doktor kontrollerine gittiğini söyleyen İclal Aydın, “Doktorum tüp bebek yöntemiyle denememizi öneriyor, ancak ben doğal yollarla olsun istiyorum.

Çünkü diğeri de riskli ve o vebali şimdilik almak istemiyorum” şeklinde konuştu. Gözyaşlarını tutamayan İclal Aydın, “Eşimin hiç çocuğu olmamış. Beraberliğimizin bir meyvesi olmasını bu yüzden çok istiyoruz” dedi.

HER KADIN GİBİ BEN DE İSİTİYORUM

İclal Aydın olurunda yaşama gayreti içinde olduğunu anlattı. Normal yollarla hamile kaldığını ve kaliteli hamilelik yaşamak istediğini söyledi.

Genç yaşta Alzhemier hastalığına yakalanan annesinin kendisini daha da duygusallaştırdığını açıklayan oyuncu, “Ben eskiden bu tür durumlara çok üzülürdüm.

Ama artık şükrediyorum çünkü daha sonra da üzülebilirdim” dedi.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ÜZDÜĞÜM KADINLAR

İclal Aydın, kızı Lal’e hamileyken yıllar önce yaşadığı bir anıyı da paylaştı. Aydın, “Kızıma hamileyken rutin kontrollere gittiğim sırada asansörde ağlayan bir çiftle karşılaştım.

Ne oldu diye sorduğumda bebeğinin kalbinin durduğunu ve hamileliğinin sonlandığını öğrendim. Ben bunu köşemde iyi niyetle

paylaşmıştım ancak sonrasında çok pişman oldum. Çünkü hanımefendi benim okuyucummuş ve bana bir zaman sonra mektup gönderdi.

Sağlıklı bir evlat dünyaya getirdiğini anlattı. O zaman anladım ki ben onun kalbini kırmışım. Buradan özür diliyorum tekrar” dedi.

Bu hikayenin bir benzerini geçtiğimiz Mayıs ayında kendisinin yaşadığını da söyledi. Ünlü oyuncu, “Mayıs ayında hamileliğimin üçüncü ayındaydım ve kontrole gitmiştim.

Doktorum bebeğin kalbinin durduğunu söyledi. O an yıkıldım. Asansöre bindiğimde genç hamile bir kadın vardı. Ama bu kez ağlayan bendim. O yüzden kırdığım bütün kadınlardan özür dilerim.” sözlerini aktardı.

İclal Aydın, eşinin çok anlayışlı ve sevgi dolu olduğunu ve bir kez daha bebek sahibi olmak için deneyeceklerini dile getirdi.