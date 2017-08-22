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İki İyi Çocuk... ÇEKİMLERİNE ANTAKYA'DA BAŞLANDI!..

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İki İyi Çocuk... ÇEKİMLERİNE ANTAKYA'DA BAŞLANDI!..
Yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz'ın yaptığı, başrolleri Sarp Leventoğlu, Sevcan Yaşar ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylştığı “İki İyi Çocuk” adlı sinema filminin çekimlerine Antakya’da başlandı.

Görüntü yönetmenliğini Argyrs Theos'un, müziklerini Derya Köroğlu'nun yaptığı filmde Sarp Leventoğlu’nun aşık olduğu Defne karakterini canlandıran Sevcan Yaşar, Antakyalı saf ve naïf bir kızı canlandırıyor. 

Sevcan Yaşar canlandırdığı rolle ilgili olarak, “Defne Antakya korosunda şarkı söyleyen, turistik heykeller satarak geçimini sağlayan oldukça saf ve naïf bir karakter.

Ajitasyondan uzak, ince detaylarla güldürürken ağlatan bir sinema filmi. Antakya’nın güzelliklerini de gözler önüne serecek.” dedi.

Antakya’da gerçek hayatta yaşanmış bir hikayeden esinlenilerek çekilen filmde, Sarp Levendoğlu polisi canlandırırken, Kazım Karakadı’da kendisini polis zanneden zihinsel engelli bir karakteri oynuyor. 

 “İki İyi Çocuk” adlı sinema filminde,  Sevcan Yaşar, Sarp Leventoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun yanı sıra Günay Karacaoğlu, Devrim Akın ve Şeyda Terzioğlu rol alıyor.

Murat Serezli ve Hamdi Alkan'ın da konuk oyuncu olarak yer aldığı film ilginç konusu ile dikkat çekiyor.

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