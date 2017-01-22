İlhan Cavcav... EFSANE BAŞKAN HAYATINI KAYBETTİ!

Türk futbolunun efsane başkanı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav 81 yaşında hayatını kaybetti. Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören İlhan Cavcav beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu.

Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav hayata gözlerini yumdu.



Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için İlhan Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti.

1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.

GAZİANTEPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ERTELENDİ

Bugün 13:30'da oynanması gereken Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı, İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.