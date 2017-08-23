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İlhan İrem... HAYRANLARINA MÜJDE!

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İlhan İrem... HAYRANLARINA MÜJDE!
Efsane sanatçı İlhan İrem nadir olarak verdiği her biri değişik konseptlerdeki konserlerinden biri ile 30 Eylül 2017 Cumartesi günü Zorlu PSM sahnesinde gönül kapılarını açıyor.

“Hep bir ümit uğruna”

Uzun zamandır konser vermeyen İlhan İrem “Hep bir ümit uğruna” isimli konseriyle Zorlu Performans Sanatları Merkezinde aşk rüzgarları estirecek. Sanatçı konserinde 'İşte Hayat', 'Boşver Arkadaş', 'Konuşamıyorum', 'Anlasana', ''Sürgün Gibi Masallarda', 'Sazlıklardan Havalanan', 'Olanlar Olmuş', 'Hayır Ben Değilim' gibi klasiklerini seslendirecek.

İlhan İrem Efsanesi...

Yarım yüzyıla yakın bir zamandır sürekli tazelenip gençleşererek büyük bir sevgi ve coşku ile çoğalan dinleyicileri için İlhan İrem yalnızca bütün şarkıları ile ölümsüzleşen bir efsane değil, aynı zamanda notalarla ve düşüncelerle örülmüş bir felsefedir.

Albüm çalışmalarını sürdürdüğü halde uzun yıllardır uyguladığı bir kararla popüler kültüre ait hiçbir ortamda yer almayan sanatçı, sıradışı anlatımları ile sessiz kalabalıkları derinden etkilemektedir.

Düşsel bir atmosferde gerçekleşen İlhan İrem Konserleri yoğun duygu paylaşımlarının yaşandığı aşk ayinlerine dönüşüyor.

Sanatçı “Hep bir ümit uğruna” isimli konserinde büyülü sesiyle zamanötesi yapıtlarını seslendirecek.

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