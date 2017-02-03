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İlhan Mansız... SURVİVOR 2017 AKIBETİ BELLİ OLDU!

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İlhan Mansız... SURVİVOR 2017 AKIBETİ BELLİ OLDU!
'Survivor 2017' yarışmasında geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İlhan Mansız'dan müjdeli haber geldi.

Ünlüler takımında mücadele eden İlhan Mansız, pazartesi günü Oyun öncesi rahatsızlanmış, arkadaşları hemen doktora haber vermişti.

İlk tedavisi adada yapılan eski milli futbolcu, serum bağlanmasına rağmen ağırlarının devam etmesi üzerine tekneyle hastaneye kaldırılmıştı.

İlhan Mansız hayranları, başarılı yarışmasının sağlık durumunu ve 'Survivor'a devam edip edemeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama sosyal medyadan yapıldı.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2017'nin resmi Twitter hesabından, "Ödül oyununu kim kazanacak?

İlhan Mansız'ın geri dönüşüyle Ünlüler nasıl bi performans sergileyecek?" mesajı yayımlandı. 

 

Survivor Türkiye 
 
@survivorturkiye

Yarın akşam oynanacak ödül oyununu kim kazanacak? İlhan Mansız'ın geri dönüşüyle Ünlüler nasıl bi performans sergileyecek? #Survivor

23:42 - 2 Şubat 2017
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