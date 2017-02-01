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İlhan Mansız... SURVİVOR'A DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

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İlhan Mansız... SURVİVOR'A DEVAM EDEBİLECEK Mİ?
'Survivor 2017' yarışmasında rahatsızlığı sebebiyle iki gündür adada yer almayan İlhan Mansız'ın sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi. Bir süredir doktor gözetiminde olan eski milli futbolcu için yeni bir değerlendirme yapılacak.

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında, eski milli futbolcunun ani rahatsızlığı masaya yatırıldı.

Programın sunucusu Nur Tuğba Algül, İlhan Mansız'ın son durumu hakkında, "Tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi. İlerleyen günlerde daha net anlayacağız" dedi.

'Survivor Panorama'ya konuk olan eski yarışmacılardan Nagihan Karadere ise "İlhan Mansız'ın durumu çok da iç açıcı değil" şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ise ada konseyinde, "İlhan Mansız bu akşam da kontrol altında olacak. Bu akşam adada yer almayacak.

Yarın sabah itibariyle doktorlarımız yeni bir değerlendirme yapacak. Kendisine geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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