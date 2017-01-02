İlker Kaleli... GÜLSE BİRSEL YAZDI, MEHMET TURGUT YÖNETTİ!..

İlker Kaleli bir Jean firmasının reklam yüzü oldu.

MediaCat 2016’nın reklam yıldızı olarak Mavi’nin reklam yüzü İlker Kaleli’yi seçti. Tarihinde ilk kez bir erkeği “Yılın Reklam Yıldızı” olarak belirleyen çekimini ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut gerçekleştirdi.

Gelenek olduğu üzere her yıl Ocak kapağına taşıdığı “Yılın Reklam Yıldızı” için bu kez bir ilki gerçekleştirdi. Önceki yıllarda yalnızca kadınların yer aldığı Ocak kapağında bu yıl, “2016’nın Reklam Yıldızı” unvanıyla, başarılı oyuncu İlker Kaleli var.

Ağustos ayında marka ile el sıkışarak, yılın en heyecan verici iş birliklerinden birine imza atan İlker Kaleli’nin fotoğraf çekimlerini Mehmet Turgut gerçekleştirdi. Styling’ini ünlü oyuncunun yaptığı keyifli çekime, stüdyoda yaşanan tüm anları gözler önüne seren bir de kamera arkası videosu eşlik ediyor.

İlker Kaleli ve markanın işbirliği neticesinde ortaya, oyuncunun kendi hayat hikâyesinden ilham alan bir reklam filmi çıkmıştı. Kaleli verdiği söyleşide, Gülse Birsel’in senaryolaştırdığı reklam filminden, “Markanın hikâyesinde, kendini ortaya atış şekli, kendine ait bir yolun olduğunu görüp, inandığı bu yolda sonuç ne olursa olsun yürüyecek cesareti göstermiş olması bize ilham verdi.

Bu noktada bir şeyler yakaladık, çünkü benzer bir şeyi ben de Londra’ya gidiş hikâyemde yaşadım. Bunu senaryolaştırmak istedik.

Böyle bir şeyi, bir reklam filminde görmenin benim için de ayrı bir duygusallığı oldu. Aslında ortaya çıkan sonuç da bir kısa film ya da uzun metrajlı bir filmin fragmanı gibiydi” diyerek bahsetti.