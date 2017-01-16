  • BIST 82.524
  • Altın 147,524
  • Dolar 3,7783
  • Euro 4,0415
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

İlyas Yalçıntaş... BOMBA AÇIKLAMALAR!

»
İlyas Yalçıntaş... BOMBA AÇIKLAMALAR!
İncir şarkısıyla pop müziğine hızlı bir giriş yapan İlyas Yalçıntaş, Antalya Migros Alışveriş Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Banu Noyan organizasyonuyla düzenlenen imza günü ve mini konser etkinlikleriyle Türkiye'nin dört bir yanını dolaşan İlyas Yalçıntaş, Antalyalı hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde AVM önünde kuyruk oluşturan İlyas Yalçıntaş hayranları, ünlü şarkıcıyı alkış yağmuruna tuttu.

Antalya Migros AVM'yi hınca hınç dolduran hayranlarının sorularını da tek tek yanıtlayan İlyas Yalçıntaş, mini konserinde bir sürpriz yaparak İbrahim Tatlıses'in 'Seni Sana Bırakmam' ve Emrah'ın 'Unutabilsem' şarkılarını da seslendirdi. 

Şarkılarının tamamında canlı performans sergileyen Yalçıntaş, "Burada kayıttan şarkı dinletip sadece ağzımı oynatmak size hakaret olur.

Sesim kısık da olsa, detone de olsam fark etmez. Müzik canlı dinlenildiğinde güzeldir. Playback yapmıyorum, asla da yapmam. Playback yapmanın insanları kandırmak olduğunu düşünüyorum. Playback yapan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum" açıklamasında bulundu.

Çocukluğunda Emrah'ı dinlemekten büyük keyif aldığını söyleyen söyleyen Yalçıntaş, "Sezen Aksu ve Fatih Erkoç çok sevdiğim müzisyenler.

Bir de çocukluğumda Emrah'ı çok dinlerdim. İbrahim Tatlıses ile aynı sahnede olmayı çok isterdim" dedi. 

Şarkılarıyla 2016'nın en çok dinlenen ismi olan ve listelerde zirveye oturan İlyas Yalçıntaş, "Çok kıskananım oldu ancak biliyorum ki bu kıskançlıklar hiç bitmeyecek.

Kıskansalar da ben hep zirvede olacağım. 16 yaşımdan beri müzikle yatıp müzikle kalkıyorum. Bugünlere gelmek için çok çalıştım.

10 yıldır sabahlara kadar sahne aldım. Bulunduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim" diyerek rakiplerine meydan okudu.

Özellikle genç kız hayranlarının büyük ilgi gösterdiği İlyas Yalçıntaş, bol bol imza dağıtıp selfie yaptı.

Antalya Migros AVM Müdürü Sertaç Yeğin, İlyas Yalçıntaş ve organizasyon ekibi için özel bir yemek organize etti. Büyük bir misafirperverlikle karşılanan Yalçıntaş, Antalya'ya en kısa zamanda tekrar geleceğini söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derya Uluğ... 2. HİT GELİYOR "CANAVAR"16 Ocak 2017 Pazartesi 23:45
  • Aslı Zen... SIRT DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ...16 Ocak 2017 Pazartesi 21:53
  • Simge... PRENS VE PRENSES'E DUYGUSAL KLİP!16 Ocak 2017 Pazartesi 16:00
  • İlyas Yalçıntaş... BOMBA AÇIKLAMALAR!16 Ocak 2017 Pazartesi 15:30
  • Zerrin Özer... ZİRVE ONDAN SORULUR!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:45
  • Yalın... ENGELLERİ YIKACAK KLİP!..16 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Oğuzhan Koç... YÖNETMEN OLMAYA HAZIRLANIYOR!..16 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Suat Suna... AKUSTİK KONSERİNE YOĞUN İLGİ!..16 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Asuman Krause... 'AMAN AMAN'A OCAK VETOSU!15 Ocak 2017 Pazar 21:14
  • Nazan Öncel... 13 KİLO VERDİ, MİNİ ŞORTUNU GİYDİ!15 Ocak 2017 Pazar 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti