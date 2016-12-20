İnternet Medyası Derneği... OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI!

İnternet Medyası Derneği olağan Genel Kurulu yapıldı. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, dernek başkanlığına yeniden seçildi...

İnternet Medyası Derneği Genel Kurulu, 17 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü Kongre Salonu'nda yapıldı. İnternet Medyası Derneği yönetim kurulu üyeleri ve disiplin kurulu üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısı İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

İnternet Medyası Derneği Genel Kurul Divan Heyeti Başkanlığını Celal Toprak üslenirken, genel kurul seçimlerinden önce İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bir konuşma yaptı.

2005'TEN BERİ DERDİMİZİ HERKESE ANLATIYORUZ

İnternet Medyası Derneği'nin 2005 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten İnterhethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Yıllardır, internet medyasının merdiven altı iş yapan bir sektör olmadığını ve bu sektörün çok ciddi istihdam sağladığını" söyledi.

İŞTE GENEL KURULA AİT GÖRÜNTÜLER...

2005 yılından beri İnternet Medyası'nın Yasasının çıkması için dernek olarak mücadele ettiklerini söyleyen Hadi Özışık, başta Cumhurbaşkanları olmak üzere, 11 yıldır devletin her kademesinde sektörün sorunlarını dile getirdiklerini kaydetti.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İLK HARCI ATAN KİŞİLERDENDİ

Hadi Özışık konuşmasına şöyle devam etti; "Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlarımız Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım'a meselemizi anlattık. En sonunda sektörümüzün sorunlarını yıllardır bilen dönemin Ulaştırma Bakanı, şimdiki başbakanımız Binali Yıldırım bu meseleye el attı. İnternet medyasının meselesinde Binali Yıldırım en başından beri bizimle beraber ilk harcı atan kişilerden birisiydi."

BAŞBAKAN'DAN GARANTİSİNİ ALDIM!

"Bu yeni dönemde bu yasanın garantisini aldım." diyen Hadi Özışık, "Nasıl aldım, Binali Yıldırım'a bir kaç defa sözlü olarak söyledim. Numan Kurtulmuş'un aleyhine ağır bir yazı yazdım. Sayın Başbakan'a söyledim 'Başbakan Numan Kurtulmuş'a talimat veriyorum gereğini yapalım bu yasayı çıkarmamız lazım' dedi. Geçmişte bize desteği olan Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İNTERNET MEDYASI YASASI YAKIN ZAMANDA MECLİS'TEN GEÇECEK

Başbakan Binali Yıldırım'a bir mesaj attığını anlatan Hadi Özışık şöyle devam etti:

"Bu işe ilk harcı sizle beraber attık ama siz başbakan olduktan sonra internet medyası üvey evlat muamelesi görmeye başladı dedim. 'Haklısınız, bizim bu işi çözmemiz lazım, Türkiye'nin ayıbıdır bu, Numan Kurtulmuş ile görüşelim bu işi çözelim' dedi. Sorunumuza hakim olan Başbakanımız, Numan Kurtulmuş'a talimat vererek düğmeye bastı. İnşallah İnternet Medyası Yasasını yakın bir zamanda TBMM'den geçireceğiz" dedi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Hadi Özışık'ın konuşmasından sonra İnternet Medyası Derneği'nin faaliyet raporları, yeni dönem bütçesinin oylamasına geçildi.

Daha sonra açık oylama ile yapılan seçimde Hadi Özışık bir kez daha İnternet Medyası Derneği Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi.

Yapılan seçimlerin ardından İnternet Medyası Derneği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hadi Özışık (İNTERNETHABER)

Fügen Toksü (HALKLAİLİŞKİLER)

Levent Erdem (NTV)

Gülin Çelikler (HABERTÜRK)

Ekrem Cengiz Teymur (HABERLER)

Ferhat Polat (DÜNYA)

Hakkı Alkan (SHIFTDELETE)

Bülent Ayanoğlu (MİLLİYET)

Recep Canpolat (DENİZHABER AJANSI).

Disiplin kurulu seçimlerinde ise Disiplin Kurulu Başkanı olarak Adnan Yüce seçildi. Disiplin kurulunun diğer üyeleri ise, Nurcan Sabur, Oktay Sağlam, Cihan Orhan ve Erkan Çapraz olurken, Denetleme kurulunda ise Veyis Dinçer, Bahri Kayaoğlu ve Tanyel Yılmaz yer aldı.