  • BIST 98.943
  • Altın 143,960
  • Dolar 3,5389
  • Euro 3,9626
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

İNTERNETTEN ALTYAZILI FİLM DİZİ İNDİRİRKEN DİKKAT!

»
İNTERNETTEN ALTYAZILI FİLM DİZİ İNDİRİRKEN DİKKAT!
Uzmanlar, hackerların medya oynatıcılara eklenen altyazı sayesinde kullanıcıların bilgisayarlarını kontrol altına alabildiğini tespit etti.

Check Point Software Technologies firmasından yapılan açıklamada, virüs taşıyan altyazıların güvenlik sistemlerini geçerek otomatik şekilde milyonlarca cihaza ulaştırılabildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu sayede hackerların, virüs kapan cihaz ve içindeki bilgiler üzerinde tam kontrol elde edebildikleri aktarıldı.

Check Point Software Technologies şirketinin açıklamasına göre, bu tür güvenlik açıkları VLC, Kodi, Popcorn Time ve Stremio medya oynatıcılarında bulundu.

Şirketin yetkililerinden Omri Herşovici açıklamasında, “Virüs taşıyan altyazıların güvenlik sistemlerini geçerek otomatikman milyonlarca cihaza ulaştırılabildiğini tespit ettik. Bunun sonucunda hackerler, virüs kapan cihaz ve içindeki bilgiler üzerinde bütün kontrolü eline alıyor” dedi.

Film ve dizilerin altyazıları internetteki genel erişime yükleniyor. Bilgisayar korsanlarının veri depolarına eklediği virüslü altyazılar otomatik olarak medya oynatıcılar tarafından yükleniyor.

Herşovici, “Olası saldırılara karşı korunmak ve riski en aza indirmek için kullanıcılar medya oynatıcılarını son sürümüne kadar güncellemiş olduklarından emin olmalı” diye kaydetti.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkan Özerman... ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNDEN ALDI!04 Haziran 2017 Pazar 09:00
  • Cem Belevi... "STRESDEN 120 KİLO OLDUM"!..29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:45
  • Prof. Dr. Canan Karatay... 1 MİLYONUNCU KİTABINI KUTLADI!..26 Mayıs 2017 Cuma 14:15
  • İnstagram... ARŞİVLEME DÖNEMİ BAŞLIYOR!..24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:39
  • Pınar Altuğ... RAMAZAN LEZZETLERİ FOX’TA!24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:00
  • DİKKAT!... İNTERNET KORSANLARINA VE SİBER SALDIRILARA KARŞI NASIL ÖNLEM ALABİLİRİZ?..23 Mayıs 2017 Salı 15:00
  • Whatsapp... MİLYON EURO DEĞERİNDE KESİLEN CEZANIN SEBEBİ NE?..15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:00
  • Seyfi Dursunoğlu... SOSYAL MEDYA İLE BAŞI DERTTE!11 Mayıs 2017 Perşembe 19:00
  • "Eskişehir Medya Başarı Ödülleri"... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..11 Mayıs 2017 Perşembe 10:49
  • Deniz Seki... "MUTLULUĞA SÖZ VERDİ"!..10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti