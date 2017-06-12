İNTERNETTEN ALTYAZILI FİLM DİZİ İNDİRİRKEN DİKKAT!

Uzmanlar, hackerların medya oynatıcılara eklenen altyazı sayesinde kullanıcıların bilgisayarlarını kontrol altına alabildiğini tespit etti.

Check Point Software Technologies firmasından yapılan açıklamada, virüs taşıyan altyazıların güvenlik sistemlerini geçerek otomatik şekilde milyonlarca cihaza ulaştırılabildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu sayede hackerların, virüs kapan cihaz ve içindeki bilgiler üzerinde tam kontrol elde edebildikleri aktarıldı.

Check Point Software Technologies şirketinin açıklamasına göre, bu tür güvenlik açıkları VLC, Kodi, Popcorn Time ve Stremio medya oynatıcılarında bulundu.

Şirketin yetkililerinden Omri Herşovici açıklamasında, “Virüs taşıyan altyazıların güvenlik sistemlerini geçerek otomatikman milyonlarca cihaza ulaştırılabildiğini tespit ettik. Bunun sonucunda hackerler, virüs kapan cihaz ve içindeki bilgiler üzerinde bütün kontrolü eline alıyor” dedi.

Film ve dizilerin altyazıları internetteki genel erişime yükleniyor. Bilgisayar korsanlarının veri depolarına eklediği virüslü altyazılar otomatik olarak medya oynatıcılar tarafından yükleniyor.

Herşovici, “Olası saldırılara karşı korunmak ve riski en aza indirmek için kullanıcılar medya oynatıcılarını son sürümüne kadar güncellemiş olduklarından emin olmalı” diye kaydetti.