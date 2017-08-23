İpek Tuzcuoğlu... 'YALAZA' DİZİSİ İLE EKRANLARA DÖNÜŞ!

Bir Osman Sınav projesi olan Yalaza ile ekranlara dönmeye hazırlanan İpek Tuzcuoğlu artık Sakarya Taraklılı oldu.

Yaklaşık bir aydır bölgede çekimleri süren yeni dizi Eylül ayında TRT1 ekranında yayınlanacak. Hasan Kaçan'ın usta kaleminden çıkan dizi, Yalaza kültürünün kendine has esprili anlatım tarzıyla sıra dışı, eğlenceli bir hikayeyi anlatacak. Yanınlanan tanıtımlarıyla daha şimdiden merak konusu olmaya başlayan dizinin oyuncu kadrosunda, İpek Tuzcuoğlu'nun yanı sıra Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Sinan Albayrak, Didem Baçın, Erdal Cindoruk, ve Zeynep Gülmez gibi sevilen oyuncular da yer alıyor.