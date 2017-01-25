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İsabella Damla Güvenilir... "ELİF" E SETDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!..

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İsabella Damla Güvenilir... "ELİF" E SETDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ!..
Kanal 7 ekranlarında Elif karakteriyle milyonların kalbine girmeyi başaran küçük yıldız İsabella Damla Güvenilir, 8. Yaşını set ekibiyle kutladı.

3 sezondur ekranlarda olmayı başaran günlük dizi filmde seyircinin gözleri önünde büyüyen Isabella Damla Güvenilir, set günü sürpriz bir partiyle karşılandı.

Birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu büyükleri yanında, set ekibiyle ortaklaşa hazırladıkları partide pastasını kesen Isabella Damla Güvenilir, “Dizimiz daha uzun yıllar devam etsin 18 yaşımı da birlikte kutlayalım” dileğinde bulundu.

Doğum gününde bir armağanda Peru’dan alan başarılı yıldız, günlük dizi filmin yayınlandığı Latina TV tarafından en başarılı çocuk oyuncu ödülüne layık görüldü.

Yurt dışına en çok satılan yapım olarak bir rekora koşan Elif isimli günlük dizi film, ekip ruhunun iyice perçinlenmesiyle başarılı maratonuna devam ediyor.

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