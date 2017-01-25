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İsimsizler... MESELE VATANSA!...

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İsimsizler... MESELE VATANSA!...
Yakında Kanal D ekranında yeni bir dizi izleyicisi ile buluşacak: İsimsizler…

Barakuda Film & Es Film; Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin yapımcılığını üstlendiği, Osman Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı Kanal D’nin iddialı projesi İsimsizler’in senaryosu ise Mustafa Burak Doğru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap’a emanet.

Geçtiğimiz akşam ilk teaserı yayınlanan İsimsizler’in genel hikâyesi şöyle;

Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir.

Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır.  Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.  

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