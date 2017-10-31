Işın Karaca... 'KIZIMI BANKAMATİK OLARAK GÖRMEYE BAŞLADI!'

Kanal D’nin, sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı program Magazin D’ye ünlü sanatçı Işın Karaca bağlandı.

Sedat Doğan ile ilgili hakkında çıkan iddialara Magazin D’de açıklık getiren ünlü sanatçı “İlk ve son kez konuşup bu konuyu kapatmak istiyorum.

Boşandığımız güne kadar ben kızımı hep kendim aldım götürdüm. Boşandıktan sonra kimse beni aramadı. Kızıma harcaması için cebine para koyuyordum, adam gece çocuğu bırakıp gece kulübünden çıkıyordu.

Bir süre sonra hiç almamaya başladı ve ne zaman ki kızımı bankamatik olarak görmeye başladığı an avukatımı arayarak dava açtım. Sedat Doğan kızına babalık yapmıyor. Çocuk Allah’ın emanetidir, emanete sahip çıkacaksın. Dilerim ki bu konu hemen kapanır.” dedi.