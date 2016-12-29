Işın Karaca-Tuğrul Odabaş... ONLAR ERDİ MURADINA!...

43 yaşındaki şarkıcı Işın Karaca 3. kez nikah masasına oturdu. Karaca, dün akşam Kartal Titanic Business Otel'de çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la evlendi. Geceye nikah şahidi olan Demet Akalın'ın katılmaması damga vurdu.

Işın Karaca – Tuğrul Odabaş çiftinin düğününde Necati Ateş, Selçuk Yöntem, Fettah Can – Cansu Kurtçu, Yıldız Asyalı, Metin Uca, Elif Karlı Magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur ve eşi Esin Sabur, J'adora giyimin sahipleri Kayışkan ailesi gibi ünlü dostları da yerlerini aldı.

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Çiftin nikah şahitliğini Necati Ateş, Cansu Kurtçu, Nusret Kaan Tuğhan, Selçuk Yöntem, Elif Ebru Tezel, Murat Deniz üstlendi.

Demet Akalın ise kızı Hira’nın hasta olmasını bahane ederek nikah şahitliğinden vazgeçti ve düğüne katılmadı. Demet Akalın yerine son dakika Cansu Kurtçu nikah şahidi oldu.

Işın Karaca gece de iki gelinlik giydi ve tercihi Akay gelinlik oldu. Damat Tuğrul Odabaş ise özel dikim bir damatlık tercih etti.