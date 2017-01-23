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Islamophobia... BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN FİLMİN TÜRK OYUNCULARI BELLİ OLDU!..

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Islamophobia... BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN FİLMİN TÜRK OYUNCULARI BELLİ OLDU!..
Ömer Sarıkaya’nın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Şubat ayında çalışmalarına başlanacak olan Islamophobia filminde baş rollerde oynayacak oyuncular açıklandı.

Tamamen bağış üzerine yapılandırılan ve bir kâr amacı gütmeyen, filmin getirisinin Unicef, Diyanet ve diğer yardım kuruluşları bünyesinde insani yardıma dağıtılacak olan  uzun metrajlı sinema filmi, İslam ve dünya barışı açısından son derece önemli bir sinama filmi olmayı hedefliyor.

Giderlerinin tamamen barışa katkı sağlamayı amaçlayan, her dinden her kesimden her ırktan olan iş adamları ve sponsor hayırseverler tarafından karşılanacak olan bir yardımlaşma yapı olacaktır.. ve Aralık ayında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri Hollanda, Belçika ve Almanya da yapılacak.
130 dakika sürecek film İngilizce, Türkçe, Almanca ve Hollandaca (Felemenkçenin Hollanda'da konuşulan lehçesi) olarak yayınlanacak.

 Bu barış ve bağış içerikli olan islamophobia adlı film projesine  Hollywood’un ve yapımcıların ilgisini çekmiştir.Her şeye rağmen bu filmin en önemli konusu  islam demek barış demek mantığı ile dünya’ya gösterilecektir..

 Hollywood’un  dünyaca tanınmış en prestijli, en etkili  ve en güçlü  yapımcılardan

Ünlü Lübnanlı arab  hırıstiyan asılı olan  George Edde. Bu projenin  Ana yapımcısıdır,
Diğer yapımcı ise  Ürdünlü iş adamı olan Mohammad Al-Naoimi’dir.

 15 Ülkeden yapımcı ve yürütücü yapımcının bu film projesine ilgi ve alaka göstermişlerdir. Ve bu projede yer almaktadır..

 27 ülkeden  çok etkili oyuncular  yer almaktadır. Ayrıca bütün dünyanın tanıdığı çok önemli ünlü oyuncularda yer alıyor bu filmde..  

Başta, başrolü oynayacak olan, Oliver Stone’nun Müslüman olan oğlu ( Sean Ali Stone, Daniel Baldwin,Chris Mulkey,Ford Austin,Isabelle Adriani,Bobbie Philips,) 
Türkiye’den Mahmut Cehver,Levent inanir ,Meryem Sevilen ve Wilma Elles  yer Alacaklardır..

 Ayrıca bu önemli film projesinede Hollywoodun dünyaca tanınmış  bazı oyuncularda misafir oyuncu olarakta girmeyi dünümektedirler..bunlar sürpriz olarak  gelecekler…

Islamophobia Filmi, başta Cannes Film festivali olmak üzere, Uluslararası birçok önemli film festivalarına yarışmaya veya gösterime niyetindeyiz. 
Bu filmin Amacı 'barış' olan Islamofobia şimdiden  Oscar aday adayı olarak bile düşünülüyor ve Ayrıca bu  filmin Nobel ödülüne layik olabilme ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada gösterime girecek olan filmin 100 milyon kişi tarafından izlenilmesi amaçlanıyor.
Birçok yapımcı tarafından oluşturulan proje filminin amacı olarak; İslama karşı kin ve nefret besleyen Avrupa'nın ve Dünya'nın küçük bir kısmını kapsayan kişilere, kurumlara ve ya Ülkelere karşı verilebilecek en güzel cevap Müslümanların ve İslam dini'nin ne kadar merhamet dolu olduğunu ve sevginin hakim olduğunu göstermektir…
Bu filmde İslam dinini en iyi şekilde tanıtarak İslam'ın barış dini olduğunu ve her Müslüman'ın terörist olmadığının yanı sıra her Hristiyanın'da Müslüman karşıtı olmadığını göstermek amaç edinilmiştir..
Ayrıca filmde yanlış anlaşılan ve yorumlanan Müslümanların gerçeğinin anlatıldığı gibi Yahudi ve Hristiyanların da merhameti ve birbirlerinin düşmanı olmadığı anlatılıyor.
Dünya ile ilgili olan bu önemli meseleyi anlatmanın en iyi yolunun sinemadan geçeceğini söyleyen yapımcılar, 'Batının ve diğer Hristiyan ülkelerin İslamı anlaması için böyle bir 'Islamophobia' filmin olması şartır. Çünkü ancak böyle bir sinema yolu ile insanlar  birbirilerine entegre olabilecektir..

 Bu İslamafobi meselesi sadece bir kişinin meselesi değildir. Bu islamafobi meselesi tüm Müslümanların ve tüm dünyanın bir meselesidir. Ve daha çok  islam dünyasını  ilgilendiren bir meseledir. Çünkü islamofobi'nin Müslümanlar üzerinde olumsuz çok büyük bir etkisi vardır.' açıklamasını yaptılar.

'Bir avuç sapkın İslam'ı kullanarak dünyaya terör ve vahşetle saldırıyor. Hepimize korku salıyor bu Sapkın yapılanmalar Batılı Hıristiyan ve Yahudiler'in toplamından çok daha fazla Müslüman katlediyor ve katletmeye de devam etmektedir.

Yani Müslümanlar, bu yapının hem doğrudan hem de dolaylı mağdurlarıdır. Batı dünyası Müslümanlar'ın yüzde 58'ini fanatik görüyor.

Yani İslamofobi Batı karşıtlığı hatta Batı nefreti doğuruyor, bu da gene dönüp İslamofobiyi besliyor.

İslamofobi sadece Batı karşıtlığını azdırmakla kalmıyor bir de radikallerin, İslam adına terör yaratanların eline müthiş bir propaganda aracı da veriyor.' diye devam eden yapımcılar çözüm olarak Sinemayı ve Hollywood'u kullanarak, önyargıyı ve yanlış bilgilerle İslam konusunda nefret söylemlerini ortadan kaldırarak İslam'ın şefkat ve barış ile dolu olduğunun yanı sıra birde Yahudilerin ve Hırıstiyanlarında şefkatı ve merhameti   duyurmak istiyorlar.

 Çünkü barış  kardeşlikten  ve kalpten geçer.

 Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna

dikkat çekerek: “İnsan da bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklıolur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O,  kalptir.”

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