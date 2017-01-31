İstanbul Kırmızısı... FRAGMANI YAYINLANDI!

Ferzan Özpetek’in merakla beklenen yeni filmi “İstanbul Kırmızısı”nın ilk fragmanı yayınlandı.

EV OYUNCU KADROSU

Usta yönetmenin senaryosunu da yazdığı “İstanbul Kırmızısı”nın ilk fragmanı sosyal medyayı hareketlendirdi. Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in rol aldığı filmin ilk görüntüleri, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

3 MART'TA VİZYONDA

Etkileyici İstanbul görüntülerinin yer aldığı film, 3 Mart’ta vizyona girecek. Yapım, yıllar önce terk ettiği İstanbul’a birkaç günlüğüne dönen ve burada tanıştığı Neval’le birlikte aşkı da bulan Orhan’ın öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.