  • BIST 86.296
  • Altın 147,180
  • Dolar 3,7820
  • Euro 4,0821
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -10 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

İstanbul Kırmızısı... FRAGMANI YAYINLANDI!

»
İstanbul Kırmızısı... FRAGMANI YAYINLANDI!
Ferzan Özpetek’in merakla beklenen yeni filmi “İstanbul Kırmızısı”nın ilk fragmanı yayınlandı.

EV OYUNCU KADROSU

Usta yönetmenin senaryosunu da yazdığı “İstanbul Kırmızısı”nın ilk fragmanı sosyal medyayı hareketlendirdi. Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Mehmet Günsür ve Nejat İşler’in rol aldığı filmin ilk görüntüleri, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

3 MART'TA VİZYONDA

 Etkileyici İstanbul görüntülerinin yer aldığı film, 3 Mart’ta vizyona girecek. Yapım, yıllar önce terk ettiği İstanbul’a birkaç günlüğüne dönen ve burada tanıştığı Neval’le birlikte aşkı da bulan Orhan’ın öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asghar Farhadi... KAZANSA DA OSCAR HEYKELCİĞİNİ KALDIRAMAYACAK!28 Ocak 2017 Cumartesi 21:45
  • ANTALYA VE BODRUM’DA “OLANLAR OLDU” KAHKAHASI!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
  • John Hurt... HOLLYWOOD'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI!28 Ocak 2017 Cumartesi 09:35
  • "Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"... ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!..27 Ocak 2017 Cuma 13:45
  • Seyhan Arman... ÖDÜLLÜ OYUNCU, YENİ FİLMİ İÇİN GÜN SAYIYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 21:30
  • Tolga Sarıtaş... BURSA'DA "KÖTÜ ÇOCUK" İZDİHAMI!..26 Ocak 2017 Perşembe 14:30
  • SİNEMANIN 2016'DAKİ EN KÖTÜLERİ AÇIKLANDI...26 Ocak 2017 Perşembe 10:55
  • 2017 OSCAR ADAYLARI BELLİ OLDU!!24 Ocak 2017 Salı 19:50
  • "11"... PSİKOLOJİK GERİLİM FİLMİ, VİZYON İÇİN GÜN SAYIYOR!..24 Ocak 2017 Salı 11:00
  • Ata Demirer... İZMİR’DE “OLANLAR OLDU” ÇILGINLIĞI!23 Ocak 2017 Pazartesi 19:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti