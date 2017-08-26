İstanbullu Gelin... YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni sezon için çekimlere başladı.

Yeniden bir araya gelen ekibin, setten merakla beklenen ilk kareleri basınla paylaşıldı. Oyuncuların fotoğraf çekimleri sırasındaki keyifli ve neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunda ekibe iki sevilen isim daha katıldı; Tamer Levent ve Murat Aygen. Sürpriz rollerle izleyici karşısına çıkacak olan usta aktörler , canlandırdıkları karakterlerle İstanbullu Gelin’e yeni heyecanlar katacaklar.

Dizinin izleyicilerini soluksuz bırakan sezon finalinde; havalimanında gördüğümüz Süreyya’nın nereye gittiği, Faruk’u affedip affetmeyeceği ve tutku dolu aşklarının bu engeli de aşıp aşamayacağı büyük merak konusu.

İstanbullu Gelin, kadrosuna dahil olan yeni isimler ve heyecanı tırmandıran yeni sezon hikayesiyle beraber, Eylül’de Star TV’ de.