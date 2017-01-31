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"İşte Benim Stilim All Star"ın finalisti Çiğdem Çelik... SULTANLARI BİLE KISKANDIRDI!..

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"İşte Benim Stilim All Star"ın finalisti Çiğdem Çelik... SULTANLARI BİLE KISKANDIRDI!..
"İşte Benim Stilim All Star"ın finalisti Çiğdem Çelik, bir mobilya ve giyim markasının tanıtım yüzü olarak kameraların karşısına geçti.

"İşte Benim Stilm" yarışması ile yıldızı parlayan, fiziği ve stili ile gönüllerde taht kuran Çiğdem Çelik dur durak nedir bilmiyor.

Yeni bir konseptle Mustafa Eğriboz' a poz veren Çiğdem Çelik güzelliği ve düzgün fiziği ile adeta nefesleri kesti.

Bir mobilya ve kıyafet markası için kameraların karşısına geçen Çelik, "Bu çekim, mobilya- kıyafet tanıtımı ve cast için yapıldı, çalışmalarım tüm hızıyla devam ediyor, yeni teklif ve projelere açığım, uygun bir teklif gelirse mutlaka değerlendireceğim" diyerek yeni tekliflere göz kırptığının sinyallerini verdi.

Fotoğraf çekimlerini Mustafa Egriboz'un saç ve makyaj Cemil Gündoğdu, takı ve aksesuarların Nergis Güreler'e ait olan çekimde Çelik, Ayten Aydoğdu'ya ait  kırmızı bir elbıse, Sibel Kuşcu tasarımı sıyah ve yesıl bir elbıse giydi, Dekor olarak da E&G mobilyanın ürünleri kullanıldı.
 

İŞTE ÇİĞDEM ÇELİK'İN SULTAN POZLARI

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