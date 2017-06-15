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İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN ÜNLÜLERİ!

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İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN ÜNLÜLERİ!
En Çok Kazanan 100 Ünlünün Üçte Biri ABD'li...

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, Forbes dergisinin verilerini derleyerek dünyanın en zengin ünlülerinin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in incelemesine göre son bir yılda 130 milyon dolarlık gelir elde eden “Diddy” lakaplı Amerikalı sanatçı Sean Comb dünyanın en zengin ünlü ismi oldu. Belirtilen dönemde 105 milyon dolar gelir elde eden Beyonce dünyanın en zengin ünlüleri sıralamasında listenin ikinci sırasında yer aldı. Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K Rowling 95 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında yer alırken, Kanadalı Şarkıcı Drake 94 milyonla en zengin dördüncü isim oldu. Real Madrid’in dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo da 93 milyon dolar gelirle beşinci oldu.

 

Son bir yıl içerisinde dünyanın en zengin 100 ünlü ismi içerisinde Türkiye’den hiçbir isim yer almadı. Listenin üçte birinden fazlası ABD’de yer alırken yüzde 20’lik kısım Avrupa, yüzde 5’i ise Asya kıtasında yer aldı. Ajans Press’in son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasında listenin ilk beş sırasında yer alan isimlerin en popüleri Cristiano Ronaldo oldu; belirtilen tarih aralıklarında 2 bin 931 habere konu olan başarılı futbolcu medyanın en popüleri oldu. Şarkıcı Beyonce bin 768 haberle ikinci sırada yer alırken, Drake 896, J.K Rowling 408 haberde yer aldı. Dünyanın en zengin ünlüsü ünvanını alan Sean Comb’a Türk medyası çok ilgi göstermezken başarılı sanatçı sadece 15 haberde yer aldı.

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