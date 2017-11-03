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İvana Sert... ADI, PARMAKLARDA TAŞINACAK!..

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İvana Sert... ADI, PARMAKLARDA TAŞINACAK!..
Geçtiğimiz günlerde bir mücevherat firmasının Kayseri’de düzenlediği Mücevher Moda haftasına konuşmacı olarak katılan Modacı İvana Sert tasarımını beğendiği Elmas yüzüğe ismi verildi…

Mücevher Moda günlerine katılan İvana Sert katılımcılarla yaptığı sohbette samimi cevaplar verirken yaptığı espriler ile de herkesi kahkahaya boğdu…

Katılımcılar arasından çekiliş ile 1 izleyiciye Mazal İstanbul Gold firmasından 1 adet Özel tasarım Elmas  yüzük hediye edilecekti, Ama İvana’nın ısrarı üzerine hediye adeti firma sahibi Manas Arda Topaloğlu  Tarafından 2 ye çıkartıldı.

 Yüzüğün tasarımını çok beğendiğini yakında kendisinin de Mücevher işine gireceğini söyleyen İvana’ya bir jest daha yapıldı. Firma sahibi tarafından Elmas Yüzüğün ismi “İvana yüzüğü” adı verildi.

 Mücevher işinde ilk startı veren İvana çok mutlu olduğunu ve güzel bir başlangıç yaptığını söyledi…

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