"Jale İnan 2016 Yılın Kadını"... ÖDÜL, ANTALYA'DA SAHİBİNİ BULDU!..

Antalya Kadın Müzesi tarafından her yıl verilen ve Avukat Sibel Önder’e sunulan “Jale İnan 2016 Yılın Kadını” ödül törenine ev sahipliği yaptı

Antalya’nın sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de bilinen önemli otellerinden Akra, dünyanın sayılı sanal kadın müzelerinden Antalya Kadın Müzesi tarafından her yıl verilen ve Avukat Sibel Önder’e sunulan “Jale İnan 2016 Yılın Kadını” ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Şehrin en eski yerleşim yerlerinden antik Perge ve Side kentlerinin ortaya çıkartılması için 40 yıl boyunca çalışan ülkemizin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan’ın anısına adanan ödül töreni, Antalya Film Festivali Direktörü ve yapımcı Elif Dağdeviren moderatörlüğünde sevilen yazar ve oyuncu İclal Aydın’ın gerçekleştirdiği “Hayat Kadınla Güzeldir” söyleşisiyle başladı.

Antalya Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Nizamettin Şen, müze küratörü Prof. Dr. Nevzat Çevik, Antalya Kadın Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve ATAV Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege ve pek çok sivil toplum örgütünün katıldığı törene ilgi büyüktü.

Hayat Kadınla Güzeldir

“Unutursun” adlı son kitabı önümüzdeki hafta sonu raflardaki yerini alacak olan İclal Aydın ile kitabı ve kadınlık halleri üzerine söyleşi yapan Elif Dağdeviren, Antalya Kadın Müzesi ve Yılın Kadını ödülü ile ilgili de görüşlerini paylaştı. Dağdeviren; “Antalya Kadın Müzesi’ni sadece bir kadın olarak değil hayatını kadın meselesi üzerine adayan bir kadın olarak çok önemli buluyorum. Türkiye’ye, Anadolu’ya, içinde ‘ana’ geçen bu topraklara yakışan bir oluşumu desteklememek ve bunu takdir etmemek mümkün değil” dedi. “Antalya Kadın Müzesi platformunda yer alan güçlü kadınlar, Antalya’dan Türkiye’ye yayılarak başka kadınlara da rol model olarak Antalya’da kurulan bu sanal müzeden Türkiye’ye örnek olabilirler ki bugün Avukat Sibel Önder’e takdim edilen Jale İnan Yılın Kadını ödülü de bunun en güzel örneği.

Yılmayan, cesur kimliğiyle Sibel Önder özellikle de genç kadınlarımız için çok önemli bir rol model” diyerek sözü İclal Aydın’a devretti.

İclal Aydın yapılan söyleşide kendisinin kadın olarak var olma yolculuğunu anlattıktan sonra; ”Böyle önemli bir günde Antalya’da olmaktan gurur duyuyorum. Sanal olarak faaliyete başlayan ve dünyanın sayılı kadın müzelerinden olan Antalya Kadın Müzesi’nin daimi bir mekana kavuşması için Menderes Türel’den söz aldım, binanın açılışında tekrar gelmeyi görev addediyorum” dedi.

Niçin Avukat Sibel Önder?

Antalya Kültür Sanat Vakfı (ATAV) tarafından kurulan Uluslararası Kadın Müzeler Birliği (IAWM) üyesi de olan Antalya Kadın Müzesi’nin ve ATAV Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege’nin sunumuyla gerçekleşen törende, müze danışma kurulundan oluşan jürinin kararıyla Yılın Kadını seçilen Avukat Sibel Önder hakkında bilgiler paylaşıldı.

Üzeri kapatılmaya çalışılan Antalya’da Sezgi Kırıt isimli genç kızın tecavüzü ve öldürülmesi davasında 7 yıl boyunca büyük bir sabırla çalışarak, filmleri aratmayacak yöntemlerle suçluların bulunmasını ve adalete teslim edilmesini sağlayan Önder; aldığı tehditlere karşı yılmadan, ısrarla ve büyük bir azimle takip ettiği davada, gerçeklerin aydınlatılması için uzun süren bir mücadele vererek sanıkların ceza almasını sağladı.

Ödülünü Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Vali Yardımcısı Salih Gürhan ve İclal Aydın’ın elinden alan Sibel Önder konuşmasında; “Bir hukuk mücadelesi verdim.

Şu an çocuğum yok ama ileride çocuklarıma gururla anlatabileceğim vicdani bir sorumluluk üstlendim. Bu değerli ödülü haksız bir şekilde yaşam hakları elinden alınan, kimsesi olmayan sessizlerin sesi olarak alıyorum" dedi.

Bu özel tören, Akra Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut’un ev sahipliğinde akşam yemeği ile sona erdi.