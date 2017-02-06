Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLI TOSİÇ'İN KARISI BİR KEZ DAHA SEKSİLİĞİYLE "PES" DEDİRTTİ...

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarında vücudunu sergilemekten geri durmayan ve her paylaşımıyla olay yaratan Jelena Karleusa bu defa yüklediği mini video ile dikkat çekti.
Üzerinde parlak bir kıyafetle ayna karşısında kendisini çeken Jelena’nın iç çamaşırı giymemiş olması, videoya yapılan yorumlarda öne çıkan detaylardan oldu.
İŞTE JELENA'NIN BİRBİRİNDEN SEKSİ FOTOĞRAFLARI
Takipçilerinin teşhire varan bu görüntüler hakkında yaptıkları yorumlardan biri de ‘Bu kadar teşhire ne gerek var?’ oldu. Jelena’nın bu cesur paylaşımı 500 bine yakın görüntüleme aldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.