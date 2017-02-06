Jelena Karleusa... BEŞİKTAŞLI TOSİÇ'İN KARISI BİR KEZ DAHA SEKSİLİĞİYLE "PES" DEDİRTTİ...

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eşi olarak tanıdığımız ancak ülkesi Sırbistan'da bir popstar olan Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor...

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarında vücudunu sergilemekten geri durmayan ve her paylaşımıyla olay yaratan Jelena Karleusa bu defa yüklediği mini video ile dikkat çekti.

Üzerinde parlak bir kıyafetle ayna karşısında kendisini çeken Jelena’nın iç çamaşırı giymemiş olması, videoya yapılan yorumlarda öne çıkan detaylardan oldu.

İŞTE JELENA'NIN BİRBİRİNDEN SEKSİ FOTOĞRAFLARI

Takipçilerinin teşhire varan bu görüntüler hakkında yaptıkları yorumlardan biri de ‘Bu kadar teşhire ne gerek var?’ oldu. Jelena’nın bu cesur paylaşımı 500 bine yakın görüntüleme aldı.

İŞTE JELENANIN SEKSİ VİDEOLARINDAN DERLEDİĞİMİZ BİR DEMET