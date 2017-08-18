Jeremain Lens... BEŞİKTAŞ'LI FUTBOLCUNUN DONDURMA KRİZİ!..

Beşiktaş’ın gözde transferlerinden, Hollandalı milli futbolcu Jeremain Lens çocukları ile oyun parkına giderek adeta çocukluğuna geri döndüğü, eğlence dolu bir gün geçirdi.

Gün boyunca park içindeki pek çok oyuncağa binen Lens birbirinden sevimli üç çocuğunu kırmayarak, parkı gezdiği süre boyunca çocuklarının tüm isteklerini yerine getirdi. Park içindeki Nostalji Sokağı’nda kendisine ikram edilen lokum ve baklavaları da afiyetle yiyen Lens ‘’Türk tatlılarından en çok baklavayı seviyorum’’ dedi.

Parkın içinde bir süre dolaştıktan sonra serinlemek için dondurmacıya doğru ilerleyen Jeremain Lens’in sözleri ise herkesi kahkahaya boğdu. Dondurmacıyı gördüğü anda hafızasında geçen yılki anıları canlanan Lens : ‘’Geçen yıl Fenerbahçe’de oynarken yine buraya gelmiştim, dondurmacı Fenerbahçeli olduğu için benden para almamıştı, bu sene Beşiktaş’tayım, bakalım bu sefer para alacak mı? ’’ dedi.

Yaklaşık bir tam gün boyunca park’ta vakit geçiren Jeremain Lens, ara ara yağan yağmurun dinmesini bekledi ve tüm üniteleri tek tek gezerek hepsinde keyifli vakit geçirdi.