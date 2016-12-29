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Jerry Hirimyan... SOSYAL SORUMLULUK DUYARLILIĞI!

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Jerry Hirimyan... SOSYAL SORUMLULUK DUYARLILIĞI!
Jerry Hirimyan, Şehit Aileleri Dayanışma Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne anlamlı bir ziyaretde bulundu.

Jerry Hirimyan ziyaretinde, şehitlik mertebesini dikkate alarak bestelediği ve her fırsatta ifade ettiği birlik ve beraberlik mesajı içeren ve herkes tarafından takdirle karşılanan ‘Türkiye Demokrasi Marşı’ nı ve şiirini bir tablo halinde dernek başkanı Sayın Şencan Bayramoğlu'na takdim etti.

Sayın Bayramoğlu'da, Hirimyan'a  duyarlılığını dikkate alarak şehit aileleri adına plaket verdi.

Ziyarette Dünya Sakatlar Derneği Başkanı Sayın Nalan Ökan, Yüksek Mimar Sayın Mehmet Akif Kurt ve Erol Yakar'da hazır bulundu.

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