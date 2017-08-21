Jerry Lewis… DÜNYACA ÜNLÜ KOMEDYEN HAYATINI KAYBETTİ

Amerikalı komedyen Jerry Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

Amerikan eğlence hayatının en başarılı komedyenlerinden Jerry Lewis dün sabah 91 yaşında hayatını kaybetti. Basın sözcüsü 1950’li yıllarda Hollywood’u kasıp kavuran çok yönlü sanatçının Las Vegas’taki evinde eceliyle öldüğünü duyurdu.

Aktör, şarkıcı, yapımcı ve senaristlik de yapan Lewis, Dean Martin’le 10 yıl ortaklık yapmış ve gişede büyük başarı yakalamıştı.

Dean Martin ile çok sayıda film çeken Lewis, 91 yaşındaydı.

1960’lı yıllarda ‘The Bellyboy’, ‘Cinderfella’, ‘The Nutty Professor’ (Çatlak Profesör) gibi filmlerle büyük başarı yakalayarak, Hollywood’un en çok kazanan isimleri arasına giren ‘komedinin kralı’, sonraki kuşaklarca kas distrofisi hastalarına bağış toplamak için çektiği uzun televizyon programlarıyla hatırlanıyor.

1995 yılında sinema dünyasına veda eden Lewis, 2013 yılında Cannes Film Festivali’nde gösterilen ‘Max Rose’ filmiyle beyazperdeye dönmüştü.