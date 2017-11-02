Jessica May... "BANA TÜRKİYE'NİN GELİNİ DİYORLAR"!..

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı “Hadi Be”nin konuğu “Yeni Gelin” dizisinin güzel yıldızı Jessica May oldu.

Hayli keyifli anların yaşandığı “Hadi Be” canlı yayınında Brezilyalı yıldız Jessica May, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Gelini Diyorlar

“Yeni Gelin” dizisinde oynamaya başlayınca sokakta tanınmaya başladığını anlatan Jessica May, aldığı tepkileri şöyle anlattı: “Diziden sonra sokakta gördüklerinde çok samimi bir şekilde yanıma gelip, sarılıp öpüyorlar. ‘Türkiye’nin yeni gelini olmuşsun, bizim yeni gelinimizsin’ diyorlar. Çok güzel, çok pozitif enerji gönderiyorlar bana.”

Yere Çatal Düşerse Erkek, Kaşık Düşerse Kadın Misafir Gelir

Brezilya’da doğup büyüyen güzel oyuncu, Türk gelenek göreneklerini öğrenip öğrenmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dizide Türkmen aşiretini oynadığımız için daha çok öğrendim. Burada düğünlerde altın takıyorlar. Brezilya’da kimse takmaz. Orada evleniyorsan sana buzdolabı, koltuk gibi ev eşyası alırlar. Öğrendiğim bir adet daha var; Adana’da kız istemeye gittiğin zaman şırdan yemen lazım. Brezilya’da da farklı inanışlar var. Mesela yere çatal düştüğü zaman eve erkek misafir, kaşık düştüğü zaman kadın misafir geleceğine inanılır.”

Kaynanamla Aynı Evde Oturabilirim

Jessica May, diziden yola çıkılarak sorulan “Kaynananla aynı evde oturabilir misin?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Bence oturabilirim. Bella’nın dizide üç tane kaynanası var ve buna alışıyor. O bunu yapabiliyorsa bence herkes yapabilir.”

48 Kiloyum Ama Çok Yemek Yiyorum

Yemek yapmak konusunda başarılı olmasa da yemek yemek konusunda çok iyi olduğunu söyleyen Jessica May, “Çok yemek yerim ama 48 kiloyum. Belki metabolizmam çok hızlı çalıştığındandır. Belki de genetiktir, çünkü babam da çok zayıf” dedi.

Türkiye’ye Aşık Oldum

6 yıldır Türkiye’de yaşayan Jessica May, Türkiye'ye geliş sürecini şöyle anlattı: “Ben aslında Türkiye’ye gelmeyecektim. Uzakdoğu’ya gidecektim bir iş için. Japonya’da tsunami olunca iptal ettiler, ben de Brezilya’da kaldım. Sonra Türkiye’den bir reklam teklifi geldi. Buraya geldim ve âşık oldum, dönmek istemedim. Yüksek bir enerji var burada. Brezilya’ya da çok benzettim, insanları, yemekleri, gelenekleri... Ve burada çok mutlu olacağımı hissettim. İyi ki buraya geldim. Her şey kısmet işte...”

Kına Gecesi Yapmak İsterim

“Türkiye benim ikinci vatanım” diyen Jessica May, evlendiğinde düğününde Türk adetlerini de uygulamak istediğini söyledi: “Kına gecesi çok hoşuma gidiyor. Brezilya’da böyle bir şey yok. Onu yapmak isterim. Ama Türk arkadaşlarımı çağırırım tabii, çünkü Brezilya’daki arkadaşlarım bilmiyor.”

Türk Olsam Refika İsmini Alabilirim

Jessica May, bir gün Türk olursa hangi ismi alacağı sorusuna da “Arkadaşlarım Refika ismini Jessica’ya çok yakın buluyor. Refika yada Şefika isimleri olabilir. Çünkü sesleri benziyor” yanıtını verdi.