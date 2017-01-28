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John Hurt... HOLLYWOOD'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI!

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John Hurt... HOLLYWOOD'TAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI!
Dünya sinemasının en önemli isimlerinden bir süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki John Hurt, yaşamını yitirdi.

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan John Hurt’un kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.

JOHN HURT KİMDİR?
John Vincent Hurt (d. 22 Ocak 1940), İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Midnight Express, Alien, The Elephant Man, Nineteen Eighty-Four, Rob Roy, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spaceballs, V for Vendetta, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ve Hellboy gibi filmlerde rol almıştır.

Geceyarısı Ekspresi filmi'ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı olmuştur. Fil Adam filminde ağır makyaj altında oynamıştır.

Merlin adlı dizide seslendirdiği Ejderha (Büyük Ejder) ile dizinin oyuncu kadrosu arasında ilk sırayı almayı başarmıştır

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