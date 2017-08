John Taylor'ın eski karısından şaşırtan itiraf... "HAMİLEYKEN KEANU REAVES İLE YATTIM"!..

Bir döneme damga vuran Duran Duran grubunun üyelerinden John Taylor'ın eski karısı Amanda de Cadenet, hamileyken Keanu Reaves ile yattığını, kocasını aldattığını itiraf etti.

Bir döneme damga vuran Duran Duran grubunun üyelerinden John Taylor'ın eski karısı Amanda de Cadenet, kısa süre önce piyasaya çıkan It's Messy; Essays on Boys, Boobs, and Badass Women adlı kitapta yıllar önce yaşadıklarını bütün açıklığıyla itiraf etti. "Hamileyken kocamı Keanu Reaves ile aldattım." dedi.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDU, HAMİLEYKEN BİR GECELİK İLİŞKİ YAŞADIK"

Şu anda 45 yaşında olan Amanda de Cadenet, henüz 15 yaşındayken şöhrete ulaşmıştı. Dönemin en gözde müzik gruplarından Duran Duran'ın üyelerinden John Taylor ile evlenen Cadenet 19 yaşındayken de anne oldu.

Amanda de Cadenet, bebeğine iki aylık hamileyken yine aynı dönemin en gözde aktörlerinden Keanu Reeves ile bir gecelik ilişki yaşadığını anlattı.

Ünlü aktör ile bir sohbet programı sırasında tanıştığını anlatan Amanda de Cadenet o an hissettiklerini de "ilk görüşte aşk" diye nitelendirdi.

"ÇOK ETKİLENMİŞTİM!"

Amanda de Cadenet, o anları kitapta şöyle anlattı: "Keanu Reeves'i gördüğüm anda 'kaç tane hamile kadının ilişkisi olabilir ki' diye düşündüm.

Yeni tanıştığım bir erkekten böylesine etkilenmiş olmak beni şaşırtmıştı." Amanda de Cadenet, müzisyen John Taylor'dan dünyaya gelen çocuğu için de "Onu dünyaya getirmeyi planlamıştık ve o bu hayatım boyunca yaptığım en güzel şey" diye yazdı.

Amanda de Cadenet kocası John Taylor'dan boşandıktan sonra bir süre Keanu Reeves ile flört etmişti.