  • BIST 86.277
  • Altın 146,051
  • Dolar 3,7928
  • Euro 4,0598
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -9 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

"Kader Arkadaşım"... KAMURAN AKKOR TİYATRO SAHNESİNDE!..

»
"Kader Arkadaşım"... KAMURAN AKKOR TİYATRO SAHNESİNDE!..
Kamuran Akkor’un ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı ve tecrübeli oyuncu Özden Çiftçi’yle birlikte rol aldığı “Kader Arkadaşım” adlı komedi oyunun galası; 26 Ocak Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşti.

Ocak Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşti. Galada, sanatçı dostları Nedim Saban, Tuncay Kaynak, Veysel Bulut, Ceren Kaplakarslan, Mehmet Polat, Gökhan Eryılmaz, Ertem Eser Kamuran Akkor’u yalnız bırakmadılar.

Türk müziğinin en önemli ses sanatçılarından Kamuran Akkor, tiyatro hayalini Tiyatro Şenay tarafından sahneye konan komedi oyunu “Kader Arkadaşım” ile gerçekleştiriyor.

Oyun; Kamuran Akkor ile başarılı oyuncu Onur Şenay’ın Aralık 2015’te birlikte kurduğu kültür sanat ve eğlence merkezi Gayrettepe KATS Sahne’nin prodüksiyonuyla sahneleniyor.

Kamuran Akkor ve Özden Çiftçi’nin birlikte rol aldığı “Kader Arkadaşım”, bir hapishanenin demir parmaklıkları arkasında geçiyor.

Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu (Kamuran Akkor) ile hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş ama meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat (Özden Çiftçi) kafa kafaya verirse ne olur? Hayatlarını kaçırmış bu iki insan, ortak bir noktada nasıl buluşur ve kim kime yardım eder?

Birbirlerini tanımazken bir anda kader arkadaşı olan bu iki kadının, birlikte girmeleri gereken bir dava ve mutlu olmayı bekledikleri bir sonuç vardır..

John Mortimer’ın yazdığı, Zeynep Küpeli’nin Türkçeleştirdiği “Kader Arkadaşım”ın yönetmenliğini Onur Şenay üstleniyor. Oyunun dekorları ve kostümleri ise Oxana Cozlova tarafından hazırlandı.

Tek perdelik “Kader Arkadaşım” oyunu; 2, 9, 16 ve 23 Şubat 2017, Perşembe akşamları saat 20:30’da Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR İSTANBUL'U MESKEN TUTACAK!26 Ocak 2017 Perşembe 20:26
  • Perfect Models Of Turkey 2017... EKİP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ!..26 Ocak 2017 Perşembe 12:30
  • HADIMKÖY'DE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUNÇ PATLAMA!25 Ocak 2017 Çarşamba 18:58
  • SİLİVRİDE BAŞLADI, İSTANBUL'A GELİYOR !25 Ocak 2017 Çarşamba 15:14
  • TEM'DE FECİ KAZA!.. İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:46
  • Zihni Göktay... USTA OYUNCUYA "MESLEKTE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ"!..25 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
  • Merve Gezen... GEÇEN YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMADA BU YIL JÜRİ KOLTUĞUNDA...24 Ocak 2017 Salı 16:15
  • Metin Zakoğlu... EVDE TİYATRONUN MUCİDİNDEN YENİ OYUN : "BİR SELFİYE NE DERSİN"...24 Ocak 2017 Salı 15:15
  • Simge... HAYRANLARINA AYAKKABI SEÇTİ!..24 Ocak 2017 Salı 12:00
  • "Kayıp Aranmıyor"... ALZHEIMER HASTALIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURAN SERGİ!..24 Ocak 2017 Salı 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti