"Kader Arkadaşım"... KAMURAN AKKOR TİYATRO SAHNESİNDE!..

Kamuran Akkor’un ilk kez tiyatro sahnesine çıktığı ve tecrübeli oyuncu Özden Çiftçi’yle birlikte rol aldığı “Kader Arkadaşım” adlı komedi oyunun galası; 26 Ocak Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşti.

Ocak Perşembe akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de gerçekleşti. Galada, sanatçı dostları Nedim Saban, Tuncay Kaynak, Veysel Bulut, Ceren Kaplakarslan, Mehmet Polat, Gökhan Eryılmaz, Ertem Eser Kamuran Akkor’u yalnız bırakmadılar.

Türk müziğinin en önemli ses sanatçılarından Kamuran Akkor, tiyatro hayalini Tiyatro Şenay tarafından sahneye konan komedi oyunu “Kader Arkadaşım” ile gerçekleştiriyor.

Oyun; Kamuran Akkor ile başarılı oyuncu Onur Şenay’ın Aralık 2015’te birlikte kurduğu kültür sanat ve eğlence merkezi Gayrettepe KATS Sahne’nin prodüksiyonuyla sahneleniyor.

Kamuran Akkor ve Özden Çiftçi’nin birlikte rol aldığı “Kader Arkadaşım”, bir hapishanenin demir parmaklıkları arkasında geçiyor.

Hayattan beklentisi kalmamış bir suçlu (Kamuran Akkor) ile hayatında daha önce hiçbir davaya girmemiş ama meslek aşkıyla yanıp tutuşan bir avukat (Özden Çiftçi) kafa kafaya verirse ne olur? Hayatlarını kaçırmış bu iki insan, ortak bir noktada nasıl buluşur ve kim kime yardım eder?

Birbirlerini tanımazken bir anda kader arkadaşı olan bu iki kadının, birlikte girmeleri gereken bir dava ve mutlu olmayı bekledikleri bir sonuç vardır..

John Mortimer’ın yazdığı, Zeynep Küpeli’nin Türkçeleştirdiği “Kader Arkadaşım”ın yönetmenliğini Onur Şenay üstleniyor. Oyunun dekorları ve kostümleri ise Oxana Cozlova tarafından hazırlandı.

Tek perdelik “Kader Arkadaşım” oyunu; 2, 9, 16 ve 23 Şubat 2017, Perşembe akşamları saat 20:30’da Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir. Oyunun biletleri Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.