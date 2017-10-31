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Kadife... 4. SINGLE'I "İNCİ TANELERİ" TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!

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Kadife... 4. SINGLE'I "İNCİ TANELERİ" TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA!
Ankara çıkışlı pop-rock gruplarından Kadife, bir yıl aranın ardından yayınladığı yeni single’ı “İnci Taneleri”ni müzikseverlerin beğenisine sundu

Sonbaharın hüznünü barındıran parçanın söz ve müziği grubun solisti Anıl Kartal’a, düzenlemesi Volkan Yırtıcı’ya ait. Gökhan Palas yönetmenliğinde kliplenen “İnci Taneleri”, tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

 Kadife, Ankara’nın önde gelen mekanları Bis by Newcastle ve Up Lost Performance’da sürdürdükleri programları ve üniversite konserlerinin yanısıra, arka arkaya çıkardıkları single projeleriyle hayran kitlesini genişletiyor.

Detay Müzik’te kaydedilen “İnci Taneleri”nde, ud, cümbüş ve buzuki Umut Cömertoğlu, yaylılar İstanbul Strings, diğer enstrümanlar grup üyeleri tarafından çalındı, back vokalde Mine Özalp yer aldı. Şarkının mix’ini Volkan Yırtıcı, mastering’ini ise Çağlar Türkmen yaptı. Grubun Tuz Gölü’ndeki fotoğrafları İlter Kabasakal imzalı. 

Vokalde Anıl Kartal, gitarda Server Kanberlioğlu, bas gitarda Ömer Can Göksu ve davulda Gürhan Cihan’dan oluşan Kadife’nin dördüncü single çalışması “İnci Taneleri”, tüm dijital platformlardan satın alınabilir ve dinlenebilir.

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