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KADIKÖY BELEDİYESİ BESTE YARIŞMASI DÜZENLİYOR !

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KADIKÖY BELEDİYESİ BESTE YARIŞMASI DÜZENLİYOR !
Kadıköy Belediyesi İlkini 2017 Yılında Düzenlediği Beste Yarışmasının İkincisini Düzenliyor. 35 Yaş Altı Genç Kompozitörlere Açık Beste Yarışmasına Son Katılım Tarihi 15 Ocak 2018...

Kadıköy Belediyesi’nin, sanatçı ve edebiyatçıları yeni eserler yaratmaya özendirmek için müzik ve sahne sanatları dallarında yaptığı çalışmalar sürüyor. Belediye, genç bestecileri yeni eserler yaratmaya özendirip teşvik etmek amacıyla Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması” düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen yarışmada Ahmet Tamer Topuz (27) üçüncülük, Orhan Veli Özbayrak (28) ikincilik, Cem Oslu (25) ise birincilik ödülünün sahibi olmuştu.

35 yaş altı genç kompozitörlere açık olan yarışma jürisi Gürer Aykal, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'dan oluşuyor.

Birinci, ikinci, üçüncü ve ik adet mansiyon için para ödülünün olduğu yarışmada Seçici Kurul tarafından uygun görülen eserlerin, belediye tarafından kaydı ve CD olarak basımı yapılacak.

Bestecilerin eserlerini 15 Ocak 2018 tarihine kadar gönderebilecekleri yarışmanın finali halka açık olarak 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı Süreyya Operası'nda yapılacak. Yarışmanın ödül töreni de konserin ardından aynı gece gerçekleştirilecek.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve şartname http://www.sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr internet adresinden edinilebilir.

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