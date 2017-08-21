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Kadıköy Belediyesi... MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BULUNMAZ FIRSAT!

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Kadıköy Belediyesi... MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BULUNMAZ FIRSAT!
Kadıköy Belediyesi’nin girişimcilik eğitimlerini tamamlayan Rabia Özdemir Tokat, Kadıköy’de sanat atölyesi açtı

Kadıköy Belediyesi’nin, KOSGEB, ILO, İŞKUR ile birlikte yürüttüğü “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi” kapsamında girişimcilik eğitimini tamamlayıp haziran ayında sertifikasını alan Rabia Özdemir Tokat, seramik eserler ürettiği bir galeri açtı.

Daha önceden de girişimcilik eğitimi aldığını, jüri özel ödülü kazandığını söyleyen Rabia Özdemir Tokat, aynı zamanda işletme ve kamu yönetimi mezunu.

Kadıköy Belediyesi’nin girişimcilik eğitimlerine katılıp, sertifikasını alan Rabia Özdemir Tokat, sertifikasını aldığı gün, kadınların da iş hayatında erkeklerle birlikte yer alması gerektiğini ifade ederek, “Hem eğitimli olmalıyız hem iş hayatında olmalıyız ki çocuklarımıza da örnek olalım” demişti.

Kadıköy Bahariye’de seramik atölyesini açan Rabia Özdemir Tokat, sanat galerisindeki bir rafı da kendisi gibi çalışma yaşamında yer almak isteyen kadınlar için ayırdı.

KADIKÖY’DEN YURT DIŞINA AÇILACAK

Seramik, resim ve heykel çalışmaları olan Rabia Özdemir Tokat, “Girişimcilikte Önce Kadın” konulu bir projede ödül kazandı.

Bu yarışmadaki başarısıyla bir firma üzerinden yurtdışında da satış yapmaya başlayan Tokat, Kadıköy Belediyesi’nin girişimcilik eğitimlerini de tamamlayıp sertifikasını aldıktan sonra sanat galerisini Kadıköy’de açtı.

Çalışma hayatını tanımaları için burada deneyimlerini kadınlarla paylaşmak istediğini anlatan Tokat, girişimcilik eğitimi sertifikasını aldıktan kısa bir süre sonra açtığı dükkanında modern seramik ürünler yapmaya başladı.

Hem üretip hem de satış yaptığı ve butik atölye olarak adlandırdığı seramik galerisinde seramik, heykel ve takı derslerinin verileceğini de belirten Tokat, “İstanbul’a taşınırken, özellikle Kadıköy’den bir ev tuttum.

Atölyem de burada olsun istiyordum, kısmet oldu, onu da burada yaptık. Üreten kadınlara da burada bir stant ayıracağız. Buraya ürünlerini koyabilecekler. El sanatları, şık tasarımların bazılarını vitrine, bazılarını stantlarımıza koyacağız.

Üretim yapan kadının satış alanı çok az. Kadıköy’de Belediyemiz bir Potlaç pazarı kurdu oraya ürünler koyuluyor. Benim de orada ürünlerim var ama böyle bir dükkanda satmak Kadıköy’de bir vitrin ürünü olması bir kadın için mutluluk verici bence.

Kadınlar için böyle bir şey düşünüyoruz burada. Kadıköy Belediyesi çok güzel bir şey yaptı Potlaç’la birlikte. Mesela ben hep karşı taraftaki galerilerle çalışıyordum. Kadıköy’de benim tanınmama vesile oldular” dedi.

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