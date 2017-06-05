KADIKÖY KİTAP GÜNLERİ’NE YOĞUN İLGİ!

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda Düzenlediği 9. Kitap Günleri’ni İlk Gün 19 Bin Kişi Ziyaret Etti...

Kadıköy Belediyesi’nin tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’ne İstanbullular yoğun ilgi gösteriyor. 3 Haziran Cumartesi günü başlayan Kitap Günleri’ni ilk gün 19 bin kişi ziyaret etti.

11 Haziran günü bitecek Kitap Günleri’ne bu yıl 200’e yakın yayınevi katılıyor. Bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Haydarpaşa Kitap Günleri, onlarca söyleşiye de ev sahipliği yapıyor.

İrfan Değirmenci, Enis Batur, Banu Güven, Nasuh Mahruki gibi isimlerin yoğun katılımla söyleşi yaptıkları Kitap Günleri’nin ikinci gününde Yekta Kopan, Canan Karatay, Ercan Kesal, Enis Rıza, Gürkan Hacır, Mine Kırıkkanat söyleşileri okurlarla buluşurken Zafer Algöz, Can Yılmaz, Emre Kongar gibi çok sayıda sanatçı ve yazar okuyucularına kitaplarını imzalıyor.

Kitap Günleri’nin zengin söyleşi ve imza programında 5 Haziran Pazartesi günü Adnan Özyalçıner, Cengiz Hakkı Zariç, “Yok Olan İstanbul”, Kamil Yavuz ve Erhan Candan “Karikatür Eğitimi ve Çocuk”, Çerkes Karadağ “Günümüzün Fotoğrafı”, Özlem Akşit , Sedat Şenemen “Türkiye’de Kadın Olmak”, Sedef Kabaş “Türkiye’ye Yön Veren Kadınlar”, Osman Erk “Sağlığını Yeniden Keşfet”, Sevtap Metin, Vahdet İşsevenler, Ertuğrul Uzun “1 Hukuk Davası”, Gökhan Yavuz, Ertuğrul Uzun, Kasım Akbaş “Distopya ve Edebiyat”, Haluk Şahin “Gazeteciyi Kim Öldürdü?” başlıklı söyleşilerle okuyucu ile buluşacak.

FİLM GÖSTERİMLERİ VE ATÖLYELER

Haydarpaşa Kitap Günleri, Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimlerine ve söyleşilerine de ev sahipliği yapıyor. Kitap Günleri boyunca, özellikle çocuk ziyaretçilerin faydalı ve eğlenceli vakit geçirebileceği pek çok atölye düzenleniyor.

Felsefe, Origami, Karikatür, Yaratıcı Yazarlık, Dedektiflik, Hikâye Yazma, Portre Çizim ve Masal Terapisi atölyeleri, bu atölyelerden sadece birkaçı…

RİNG SEFERLERİ VAR

Kadıköy Belediyesi, 9. Kitap Günleri boyunca Bostancı Lunapark, Bostancı Vapur İskelesi ve Kadıköy Haldun Taner önünden Haydarpaşa Garı’na ring seferleri yapılıyor.

3-9 Haziran günleri 11.00, 13.30, 16.30 ve 19.30’da Bostancı Vapur İskelesi önünden; 10.30, 14.00, 17.00, 20.00’da Bostancı Minibüs Yolu Lunapark önünden; 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30’da Kadıköy Haldun Taner önünden 9. Kitap Günleri’nde servisler olacak.