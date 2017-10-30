Kadın... BAHAR YAŞADIĞI ŞOKU ATLATABİLECEK Mİ?

Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı ‘’Woman’’ dizi uyarlaması 'Kadın' 31 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de 2. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Arif’i her gördüğünde korkulu gözlerle ona bakan Bahar, hala yaşadığı olayın şokunu atlatamamıştır.

Yeliz’in düğün hazırlıkları devam ederken onun düşündüğü tek bir şey vardır; Nisan ve Doruk’un mutluluğu.

Sürpriz bir şekilde Bahar’ın karşısına çıkan üvey kardeşi Şirin, bu kez kaçamaz.

Şirin’in, Bahar’a karşı duyduğu suçluluk duygusu ise tanışmalarının ardından daha da çok artacaktır. Bahar her geçen gün kocası Sarp’ı daha fazla özlemektedir.

Annesi Hatice’nin söylediklerini de asla unutamaz ve kocasının ölümü için onu suçlamaya devam eder.

Hatice ise diğer kızı Şirin’in odasında gördüğü Sarp’ın resimlerinden sonra Şirin ile yüzleşir ve ona hesap sorar. Hatice’nin içindeki şüphe de git gide artacaktır.