KADINLARIN SOSYAL AĞI KADINCA NAĞMELER AYDA 8 MİLYON KİŞİYE ULAŞIYOR

2005’li yılların başlarında, ‘kadınlara yönelik kapsamlı bir web sitesi olma’ anlayışı üzere kurulan Kadınca Nağmeler için, günümüzde yoluna başarıyla devam eden en büyük dikey içerik portallarından birisi diyebiliriz..

Kadınların sağlıktan aile sorunlarına, mutfak gereçlerinden çocuklarının eğitim hayatına kadar neredeyse her konuyu takip ettiği, konuştuğu ve paylaştığı Kadınca Nağmeler, aynı zamanda markalar ve dijital sektör için de sahip olduğu kitle odaklı ve online görünümle oldukça değerli bir yerde.

Yıllar önce facebook sayfasında günlük tadında yazılan içerikler ve paylaşılan resimler ile temelleri atılan Kadınca Nağmeler bugün ise yalnızca blog yazılarından oluşan portalı, milyonlarca fanı ile dev bir arşiv görevi gören forum sayfası, üyelerine sunduğu ücretsiz üyelik ve diğer bazı ek projelerle öne çıkıyor.

Aylık 8 milyon sayfa gösterimi, 15 milyona yakın tekil kullanıcı

Aylık 8 milyon sayfa gösterimi barajını aşmayı başaran Kadınca Nağmeler, aynı zamanda 15 milyona yakın tekil kullanıcıya ulaşıyor ve okuyucuları ortalama 15 dakika sitede vakit geçiriyor. Sadece kadınların üye olabildiği Kadınca Nağmeler’in fan sayısı 1.050.000’nin binin üzerinde.

Platformda en popüler olan kategoriler sırayla tüp bebek, estetik ve ‘bir derdim var‘. Bunun dışında üyelerin büyük çoğunluğu 25-35 yaş aralığında, lokasyon olarak da tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer alıyor.

Kadınca Nağmeler hem sayfa giydirmeden banner gösterimine kadar çeşitli online reklam seçeneklerine sahipken hem de bölüm sponsorluğu gibi bazı ek modellerle yoluna devam ediyor.

Kendilerini hiçbir zaman bir forum ya da içerik sitesi olarak görmediklerinin altını çizen Kadınca Nağmeler Kurucusu Mehmet Yunus Bağışlar, Kadınca Nağmeler‘i ‘Kadınların buluşma noktası ve sosyal ağı‘ olarak tanımlıyor.

Kadınca Nağmeler Forumunda Paylaşımları okumak ve Paylaşım Yapmak İçin TIKLAYINIZ…