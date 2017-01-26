Kadir Çöpdemir... EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!..

Yüzde yüz yerli format olarak geliştirilen ve ünlü sunucu Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı ‘Kolaysa Sen Yap’, 4 Şubat Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ana haber öncesi yayınlanacak olan ‘Kolaysa Sen Yap’ da dikkat ve beceri gerektiren oyunlar oynanırken aynı zamanda yarışmacıların sorulan soruları cevaplanması isteniyor.

Kadir Çöpdemir, sunuculuğunu üstlendiği programın yüzde yüz yeril bir formata sahip olduğunu belirterek "Yarışmada öncelikli amaç para ödülü değil. Burada oluşturulan enerjiden ekran başındakilerin de istifade etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kolaysa Sen Yap’ın İlk Bölümü 4 Şubat Cumartesi günü Ana Haber öncesi TRT 1 ekranında!

4 Şubat Cumartesi günü saat 17.55'de yayınlanacak olan yeni bölümünde “Kuvvetligiller” ve “3gen” ekiplerinin kıyasıya mücadelesi ekrana gelecek. 3 etap sonunda en fazla puanı almış olan ekip final oyununu oynayacak ve gösterdikleri performans ile kazanacakları ödül miktarını belirlemiş olacak.

5 Şubat Pazar günü Kolaysa Sen Yap’ın İkinci Bölümü izleyici ile buluşacak!

Kolaysa Sen Yap’ın ikinci bölümü 5 Şubat Pazar günü yayınlanacak. “A Takımı” ve “Seborjinler” ekibinin kıyasıya rekabetinin ekrana geleceği 2. bölümde yarışmacı ekipleri 3 etapta oyun oynayacaklar. Bu oyunlar sonunda en fazla puanı almış olan ekip final oyununu oynayacak ve gösterdikleri performans ile kazanacakları ödül miktarını belirlemiş olacak.

Aşırı dozda eğlence, heyecan ve aktivite içeren ‘Kolaysa Sen Yap’, 7’den 70’e bütün aileyi güldüren ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ile çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.