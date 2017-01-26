  • BIST 83.827
  • Altın 147,469
  • Dolar 3,8619
  • Euro 4,1194
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Kadir Çöpdemir... EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!..

»
Kadir Çöpdemir... EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!..
Yüzde yüz yerli format olarak geliştirilen ve ünlü sunucu Kadir Çöpdemir’in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı ‘Kolaysa Sen Yap’, 4 Şubat Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Cumartesi ve Pazar günleri ana haber öncesi yayınlanacak olan ‘Kolaysa Sen Yap’ da dikkat ve beceri gerektiren oyunlar oynanırken aynı zamanda yarışmacıların sorulan soruları cevaplanması isteniyor. 

Kadir Çöpdemir, sunuculuğunu üstlendiği programın yüzde yüz yeril bir formata sahip olduğunu belirterek "Yarışmada öncelikli amaç para ödülü değil. Burada oluşturulan enerjiden ekran başındakilerin de istifade etmesini istiyoruz." diye konuştu.  

Kolaysa Sen Yap’ın İlk Bölümü 4 Şubat Cumartesi günü Ana Haber öncesi TRT 1 ekranında!

4 Şubat Cumartesi günü saat 17.55'de yayınlanacak olan yeni bölümünde “Kuvvetligiller” ve “3gen” ekiplerinin kıyasıya mücadelesi ekrana gelecek. 3 etap sonunda en fazla puanı almış olan ekip final oyununu oynayacak ve gösterdikleri performans ile kazanacakları ödül miktarını belirlemiş olacak.  

5 Şubat Pazar günü Kolaysa Sen Yap’ın İkinci Bölümü izleyici ile buluşacak!

Kolaysa Sen Yap’ın ikinci bölümü 5 Şubat Pazar günü yayınlanacak. “A Takımı” ve “Seborjinler” ekibinin kıyasıya rekabetinin ekrana geleceği 2. bölümde yarışmacı ekipleri 3 etapta oyun oynayacaklar. Bu oyunlar sonunda en fazla puanı almış olan ekip final oyununu oynayacak ve gösterdikleri performans ile kazanacakları ödül miktarını belirlemiş olacak.  

Aşırı dozda eğlence, heyecan ve aktivite içeren ‘Kolaysa Sen Yap’, 7’den 70’e bütün aileyi güldüren ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ile çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cesur ve Güzel...RÜYA ÇİFT YILDIRIM NİKAHIYLA EVLENİYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 13:45
  • Ölene Kadar... GERÇEĞİN PEŞİNDE!26 Ocak 2017 Perşembe 13:15
  • Şükrü Özyıldız... YENİ DİZİ, YENİ İMAJ!..26 Ocak 2017 Perşembe 13:00
  • Sevda Kuşun Kanadında... BÜYÜK HESAPLAŞMA!26 Ocak 2017 Perşembe 12:45
  • Arka Sokaklar... BÜTÜN EKİP İFADE VERİYOR!26 Ocak 2017 Perşembe 09:26
  • Cesur Yürek... BİZİM TOPRAKLARIMIZ KUTSALDIR!25 Ocak 2017 Çarşamba 19:32
  • PAYİTAHT - ABDÜLHAMİD GELİYOR!25 Ocak 2017 Çarşamba 18:30
  • Ekrem Arpak... SÜPER BAŞLANGIÇ!...25 Ocak 2017 Çarşamba 17:36
  • Umuda Kelepçe Vurulmaz... GERÇEK SUÇLU KİM?25 Ocak 2017 Çarşamba 15:00
  • İsimsizler... MESELE VATANSA!...25 Ocak 2017 Çarşamba 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti