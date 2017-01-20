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Kadir Çöpdemir... YENİ YARIŞMA PROGRAMIYLA TRT1 EKRANLARINDA...

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Kadir Çöpdemir... YENİ YARIŞMA PROGRAMIYLA TRT1 EKRANLARINDA...
Yarışmacıların, bilgilerini performansları ile gösterecekleri, ekranların hareketli ve heyecanlı yarışma programı olacak ‘Kolaysa Sen Yap’ta 3’erli gruplardan oluşan ekipler hem eğlenip hem de kazanacakları amansız bir mücadelenin içine giriyor.

Yüzde yüz yerli format olarak geliştirilen ve ünlü sunucu Kadir Çöpdemir'in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı ‘Kolaysa Sen Yap’, 4 Şubat Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında başlıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri ana haber öncesi yayınlanacak olan ‘Kolaysa Sen Yap’ta dikkat ve beceri gerektiren oyunlar oynanırken, aynı zamanda yarışmacıların sorulan soruları cevaplanması isteniyor.

 

Yarışmacıların, bilgilerini performansları ile gösterecekleri, ekranların hareketli ve heyecanlı yarışma programı olacak ‘Kolaysa Sen Yap’ta 3’erli gruplardan oluşan ekipler hem eğlenip hem de kazanacakları amansız bir mücadelenin içine giriyor.

 

Yarışmada ekipler, dikkat ve beceri gerektiren oyunlar oynarken aynı zamanda sorulan soruları cevaplandırıyor ve zamanla yarışıyor. 3 etap ve 1 final oyunundan oluşan yarışmanın 1’inci etabında yarışmacılar fiziksel performansları ile yarışırken, 2’inci ve 3’üncü etaplarda performansı ve bilgiyi bir arada yarıştırıyorlar. 3 etap sonunda en yüksek puanı toplayan ekip final etabında yarışma hakkını elde ediyor. Etaplar için özel olarak tasarlanan ve geliştirilen 20’nin üzerinde daha önce hiç bir yerde görülmemiş mekanik ve elektronik oyun aksamları bulunuyor.

 

Aşırı dozda eğlence, heyecan ve aktivite içeren ‘Kolaysa Sen Yap’, 7’den 70’e bütün aileyi güldüren ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü sanatçı Kadir Çöpdemir’in sunumu ile   4 Şubat Cumartesi günü ilk bölümü ile 5 Şubat Pazar günü de ikinci bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

 

Yapımcılığı Fiyaka Film Prodüksiyon tarafından yapılan yarışmanın format tasarımı Mustafa H. Öztürk'e ait olurken başvurular www.kolaysasenyap.tv adresinden yapılabiliyor.

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