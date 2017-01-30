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KAİNATIN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU!

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KAİNATIN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU!
Bu yıl 65'incisi düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) sonuçlandı. Merakla beklenen yarışmanın sonucunda Dünya güzeli Fransa'yı temsil eden Iris Mittenaere oldu.

2016 Kainat Güzeli dün Filipinler'de düzenlenen görkemli gecede belirlendi.

Gecede ikinci Miss Haiti Jacque Pellisier; üçüncü ise Miss Colombia Andrea Tovar oldu.

Fransa'yı temsil eden Iris Mittenaere, 2016 Kainat Güzeli oldu. Miss France tacını geçen yılın kazananı Filipinli Pia Alonzo'dan devraldı.

KAİNAT GÜZELİ FRANSA'DAN ÇIKTI

2016 Kainat Güzellik Yarışması Filipinler’in Manila şehrinde yapıldı.Bu sabaha karşı açıklanan sonuçlara göre kainatın en güzel kızı Fransa’dan çıktı.

Böylece 64 yıl sonra ilk kez bir Kainat Güzeli Fransa’dan seçilmiş oldu.

GÜZELLERİ KARIŞTIRAN ANONS

Geçen yıl yarışmaya yanlış anons damgasını vurmuştu. Yarışmanın sunucusu Steve Harvey, birinciyi açıklarken yanlış anons yapınca birinci ve ikinci seçilen güzeller karışmıştı.

Bu yılki yarışmada ise geçen senenin güzeli  Pia Alonzo Wurtzbach, Sunucu Steve Harvey'e yanlış ismi okumaması için gözlük verdi. Salondakiler de kahkahaya boğuldu.

TANSU İLK 13'E GİREMEDİ

Yarışmada Türkiye’yi temsil eden 21 yaşındaki Tansu Sıla Çakır ise ilk 13’e giremeyerek elendi.

2016 kainat güzeli belli oldu

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