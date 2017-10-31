Kalben... "SONSUZA KADAR"!..

Özünü anlamak ve korumaktan başka çabası olmayan Kalben müziği, ikinci kez 31 Ekim Salı günü Garaj Müzik etiketiyle müzik marketler ve Apple Music aracılıyla dinleyicisinin beğenisine sunuludu.

"Sonsuza Kadar" albümünün radyo ve müzik televizyonları ile paylaşılacak ilk video şarkısı, söz ve müziği Kalben'e ait olan "Ben Her Zaman Sana Aşıktım” olarak belirlendi. Şarkı Berkant Ali İncesaraç yönetmenliğinde kliplendirildi.

Albümde yine 13 şarkı var ve 13, yeni Türk müziğine uğurlu geliyor. “Sonsuza Kadar”da Berkant Ali İncesaraç'ın müziğiyle Kalben’in sözlerini birleştiren ve birbirlerine dokunmadan geçip gidenlerden bahseden ‘İnsanlar’; ve sözü müziği Nil Karaibrahimgil'e ait olan ‘Rüzgar’ dışında tüm söz ve müzikler Kalben'in.

Düzenlemeleri ilk albümde olduğu gibi Berkant Ali İncesaraç üstleniyor. Albüm, gözlerimizden silemediğimiz filmleri anlatan ve kaybettiğimiz tüm güzellikleri hatırlayarak geri çağıran ‘Ateşböcekleri’ ile açılıyor.

Aşk şarkısı olmaktan hiç utanmayan “Ben Her Zaman Sana Aşıktım” düzeni dalga geçerek sorgularken albüme adını veren Sonsuza Kadar uzun, yağmurlu bir günün hikayesi... ‘Al Beni’ zorlu yollardan gelen sevgilinin yorgun yüzüne ayna tutuyor.

"Albüm kartonetini yazarken fark ettim ki bu albümde uzun şiirler yazmaktan hiç çekinmemişim. Kaybetmekten, korkmaktan, aşkımdan, kendimden eskisi kadar utanmamışım."

Kalben'in şiirlerine en belirgin örneklerden biri olarak ‘Yara’, üflemelilerle karanlıklaşan atmosferi ve cesur düzenlemesiyle öne çıkıyor. Berkant Ali İncesaraç’ın kendine has müziği, ‘Efendi’de bas ve gitar rifleri ile sorgulayan renklerini belli etmekten hiç çekinmiyor. ‘Kuşlar’, bizi gizli bir bahçede aşkı beklemeye davet ederken ‘Kapı’, yaylıların kırılgan melodileriyle huzurlu bir hüznü şekillendiriyor.

Birinci albümde neden yok? sorusunu bu albümde yanıtlayan ‘Sakin Ol Evladım’, dertlerimizde ve yalnızlığımızda tek başımıza olmadığımızın sessiz marşına dönüşüyor. ‘Yalakanım Bebeğim’ Kalben'in mizahının en korkusuz örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. ‘Derdimin Çiçeği’, Tarantino filmlerinden fırlamış coşkusuyla bizi çocukluğumuzun sahil kasabalarına davet ediyor.

Karanlık bir geceyi aydınlatan ateşböcekleri ile başlayan, aşkla süren ve özgürlükle gelişen albüm, insanlara olan inançla noktalanıyor ve Kalben'in sözleriyle hikaye devam ediyor: "Bazen en sevdiklerimizden bekleriz bizi kurtarmalarını. Belki, en sevdiğimiz şey de bizi kurtarabilir."

İŞTE KALBEN'İN "BEN HER ZAMAN SANA AŞIKTIM" ŞARKISININ VİDEO KLİBİ...