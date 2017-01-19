Kalbimdeki Deniz... DENİZ DİM DİK AYAKTA!

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini şarkıcı Kutsi ile Özge Özberk paylaşıtığı yeni dizi Kalbimdeki Deniz, 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de13. bölümüyle Fox TV ekranlarında...

Alihan ailesine elini uzatacak kadar yakınken, yüzleşme cesaretini gösteremez. Deniz onu dışarıda gördüğünden emindir ama kimseyi inandıramaz.

Alihan’ın bir otelde konakladığı haberini emniyetten aldığında, bir yerlerde gizleniyor olduğundan emin olur.

Mirat, Deniz’in kocasını kafasından sildiğini duyduğunda çok mutlu olur ama Diyar’a verdiği söz nedeniyle evli olmadığını istese de açıklayamaz.

Şebnem Alihan’ın İstanbul’a gidişinin acısını, üzüntüden düşük yaptığı numarasıyla kat kat çıkarır ve ondan geçmişe sünger çekme sözünü alır.

Fikriye, Mustafa’nın Ece yüzünden mahallenin gençleriyle kapıştığını söyleyerek, baba oğulu karşı karşıya getirdiği gibi, bunu bahane ederek Deniz’i de ezmeye kalkar.

Mirat tarafından feci şekilde refüze edilen Fikriye, ilk kez Mirat’a tavır koymaya başlar. Deniz Mirat’ın aracılığı ile at çiftliğinin kafeteryasını işletme teklifi alır.

Fikriye ve Hülya, Deniz ve Mirat arasındaki yakınlaşmanın artık önüne geçilemeyeceğinden kaygı duyarlarken, Hülya’nın eline Mirat’ı Deniz’den uzaklaştırabilecek bir koz geçer. Mustafa ve Ece’yi ise kötü bir süpriz beklemektedir.